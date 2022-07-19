Адвокаты экс-замгубернатора Томской области Юрия Гурдина подали апелляцию на его арест

Фото: tomsk.gov.ru / Администрация Томской области.

Защита бывшего заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина подала апелляцию на его арест. Суд рассмотрит жалобу в конце июля или в начале августа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвокат Анну Миненкову.

Напомним, бывшего заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрия Гурдина задержали 12 июля в Анапе. В этот же день он был доставлен в Томск.

Юрию Гурдину предъявлено обвинение в растрате 70 миллионов рублей, выделенных на строительство студгородка.

13 июля суд избрал меру пресечения Юрию Гурдину, он отправится в СИЗО до 12 сентября.

По словам Миненковой, апелляция на арест была подана в течение трех суток после того, как Гурдина закрыли в СИЗО. Поступить в Томский областной суд она должна в течение двух недель.

Адвокат добавила, что суд начнет рассматривать апелляционную жалобу в конце июля или уже в начале августа.

Миненкова также рассказала, что второй фигурант по этому делу - это глава фонда "Томскинвестсервис" Андрей Хващевский. По данным ТАСС, его тоже обвиняют в растрате, он арестован до 19 сентября.