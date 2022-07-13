В Анапе задержали экс-заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина

Сегодня Гурдина доставили в Томск для допроса.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Задержан бывший заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин. Об этом сообщает телеграм-канал «Милый Томск» со ссылкой на источник.
Уточняется, что экс-замгубернатора был задержан во вторник, 12 июля, в Анапе. Сегодня Гурдина доставили в Томск для допроса.
Точная формулировка обвинения, которое предъявили Гурдину, пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что 13 мая замгубернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин ушел в отставку.
Биография задержанного экс-заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина.