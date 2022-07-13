В Анапе задержали экс-заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина

Сегодня Гурдина доставили в Томск для допроса. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Задержан бывший заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин. Об этом сообщает телеграм-канал «Милый Томск» со ссылкой на источник.

Уточняется, что экс-замгубернатора был задержан во вторник, 12 июля, в Анапе. Сегодня Гурдина доставили в Томск для допроса.

Точная формулировка обвинения, которое предъявили Гурдину, пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что 13 мая замгубернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин ушел в отставку.

Биография задержанного экс-заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина.