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Общество30 ноября 2021 7:43

Новогоднюю елку начали монтировать на Белом озере в Томске

Искусственное дерево устанавливают при входе в главный парк Октябрьского района
Елена Андреева
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Монтаж новогодней елки начался на белом озере в Томске.

Монтаж новогодней елки начался на белом озере в Томске.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Белом озере в Томске 30 ноября начали устанавливать новогоднюю елку, сообщил телеграм-канал мэрии города.

«С каждым днем Томск становится все наряднее и праздничнее! Прямо сейчас на Белом озере можно посмотреть, как устанавливают новогоднюю ель», - говорится в сообщении.

Почти полностью установлен 20-метровый металлический каркас главного новогоднего дерева Томска на площади Новособорной. Искусственную елку в этом году украсят почти 200 гирлянд.

На площадь Новособорную уже завезли ледяные блоки, начинается монтаж ледяных скульптур.

«КП-Томск» писала о том, что с 12 по 18 декабря пройдет седьмой традиционный фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск».

А с 13 декабря в Томске начнет работать праздничная иллюминация.