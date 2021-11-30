Новогоднюю елку начали монтировать на Белом озере в Томске

Монтаж новогодней елки начался на белом озере в Томске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Белом озере в Томске 30 ноября начали устанавливать новогоднюю елку, сообщил телеграм-канал мэрии города.

«С каждым днем Томск становится все наряднее и праздничнее! Прямо сейчас на Белом озере можно посмотреть, как устанавливают новогоднюю ель», - говорится в сообщении.

Почти полностью установлен 20-метровый металлический каркас главного новогоднего дерева Томска на площади Новособорной. Искусственную елку в этом году украсят почти 200 гирлянд.

На площадь Новособорную уже завезли ледяные блоки, начинается монтаж ледяных скульптур.

«КП-Томск» писала о том, что с 12 по 18 декабря пройдет седьмой традиционный фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск».

А с 13 декабря в Томске начнет работать праздничная иллюминация.