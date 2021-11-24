Томские «Горсети» начали тестировать новогодние иллюминации в городе

В этом году также капитально отремонтировали 8 светодиодных фонтанов, изготовили 10 новых консолей и 25 перетяг вдобавок к уже имеющейся иллюминации. Фото: "Горсети" Томск

В Томске «Горсети» проводят проверки по новогодним иллюминациям, в некоторых районах уже проводятся тестовые включения. К 13 декабря все новогодние гирлянды в городе начнут гореть, сообщает пресс-служба ведомства.

- Проводилась чистка иллюминации, также она собиралась по новой. На данный момент в некоторых районах она работает в тестовом режиме, за счет этого проверяется ее пригодность. К 13 декабря они зажгутся на постоянную основу, - рассказали в пресс-службе «Горсетей».

В ведомстве также рассказали, что в этом году также капитально отремонтировали 8 светодиодных фонтанов, изготовили 10 новых консолей и 25 перетяг вдобавок к уже имеющейся иллюминации.

Также отмечается, что «Звездное небо» уже вернулось на площадь перед СФТИ: порядка 200 элементов образуют эту красивую иллюминацию: часть звезд пришлось заменить на новые, а другую - очистить с помощью специальных средств.