В Томске на Новособорной площади начали монтировать каркас главной городской елки

Искусственная елка диаметром 10 метров и высотой 24 метра будет украшена 750 сверкающими звездами и 190 гирляндами. Фото: Ксения Высотина

На Новособорной площади в Томске начали монтировать каркас главной городской елки. Работы завершатся к 10 декабря, сообщает пресс-служба мэрии города.

«До 10 декабря искусственная елка на площади Новособорной будет полностью смонтирована и украшена. Все работы производятся за счет внебюджетных средств», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что искусственная елка диаметром 10 метров и высотой 24 метра будет украшена 750 сверкающими звездами и 190 гирляндами. После монтажа ели вокруг «ствола» установят резной ледяной цоколь.

Также отмечается, что на Новособорную начали завозить лед для монтажа детского лабиринта и декоративных праздничных фигур. Кроме того, здесь продолжаются работы по заливке ледового катка в пер. Томском, который совсем скоро начнет свою работу.

Напомним, что "КП-Томск" ранее рассказывала, как горожане украсят Томск к новому 2022 году.