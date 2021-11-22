В декабре на Новособорной площади пройдет фестиваль «Хрустальный Томск»

32 мастера из разных уголков России в течении недели будут вырезать изо льда скульптуры по своим эскизам, прошедшим отбор конкурсной комиссией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Новособорной площади в декабре пройдет фестиваль «Хрустальный Томск». 16 ледяных скульптуры украсят центральную площадь, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«С 12 по 18 декабря в Томске пройдет седьмой традиционный фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск»», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что темой фестиваля в этом году станет «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов», поскольку ранее 2022 год в России был объявлен Годом народного искусства.

В мэрии отметили, что 32 мастера из разных уголков России в течении недели будут вырезать изо льда скульптуры по своим эскизам, прошедшим отбор конкурсной комиссией.

Добавим, что фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск» занял 1 место в номинации «Культура. Шоу и парады» Национальной премии «События России» по итогам 2020 года.

Также напомним, что на Новособорной площади начали монтировать каркас главной городской елки.