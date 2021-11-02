Коронавирус в Томске: + 242 новых случая заражения

В Томской области 48 428 подтвержденных случая заболевания Covid-19. Фото: ИВАНОВА Диана

2 ноября 2021 года, в Томской области выявлено 242 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 48 428 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 56 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 419 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,4. В коечном фонде свободно 19,9% мест.

За последние сутки в стране выявлено 39 008 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 178 пациентов скончалось, 30 905 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 593 200 человек, 240 871 скончались, 7 412 631 выздоровели.

Напомним, в Томской области уже девятнадцать месяцев работает штаб помощи #МыВместе, активисты которого шефствуют, в том числе, над пациентами с COVID-19.

Мы рассказывали, что в Томской области проведено социологическое исследование среди жителей региона на тему отношения к вакцинации от новой коронавирусной инфекции.