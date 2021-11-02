Эффективной мерой в борьбе с коронавирусом считают вакцинацию 39% томичей

Доля вакцинированных среди томичей больше в группах респондентов с незаконченным высшим и высшим образованием, а также среди тех, у кого болели близкие. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области проведено социологическое исследование среди жителей региона на тему отношения к вакцинации от новой коронавирусной инфекции; большинство респондентов не считают прививку эффективной мерой в борьбе с коронавирусом, сообщили в Центре управления регионом, сотрудники которого опросили томичей.

«39% опрошенных считают вакцинацию эффективным способом в борьбе с коронавирусом, 55% - нет, и еще 6% затруднились с ответом», - говорится в сообщении ЦУР.

23% опрошенных противников вакцинации утверждают, что эпидемия выдуманная, а опасность коронавируса сильно преувеличена.

В ходе социсследования, жители Томской области озвучили причины отказа от вакцинации. Не доверяю быстро разработанной вакцине, так ответили 52% респондентов. Это бессмысленно, потому что вирус мутирует – заявили 37% участников опроса. От прививки могут быть тяжелые последствия – полагают 33% жителей региона, принявших участие в опросе.

И, согласно данным опроса, среди российских вакцин наибольшее количество положительных оценок респондентов получила вакцина «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) – ей доверяют 39% томичей.

Выяснилось также, что 40% респондентов уже сделали прививку, 60% - пока не прививались, но 11% из них планируют это сделать.

Доля вакцинированных больше в группах респондентов с незаконченным высшим и высшим образованием (46%), а также среди тех, у кого болели близкие (51%).

Напомним, в Томске области прививку от коронавируса поставили более 350 тысяч человек.

По данным на 1 ноября 2021 года, общее число заболевших у нас в регионе составляет 48 186 человек.