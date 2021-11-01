В Томской области девятнадцать месяцев работает штаб помощи #МыВместе

В Томской области немало волонтеров в разных организациях помогают людям! Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области волонтерский штаб помощи #МыВместе действует уже 19 месяцев, добровольцы начали работать в марте 2020 года, когда в регионе люди начали массово уходить на самоизоляцию, заболевать новым коронавирусом, сообщает интернет-портал администрации области.

Специалисты пресс-службы отмечают, что с тех пор активисты штаба помогают пожилым и маломобильным жителям Томской области, пациентам с COVID-19, которые проходят лечение дома, также добровольцы трудятся в медучреждениях. Ежедневно волонтеры выполняют до 30 заявок на покупку продуктов и лекарств.

Кроме того, в медицинских организациях волонтеры штаба работают с документацией, помогают вносить сведения в специализированные информационные системы и трудятся операторами на горячих линиях.

Заметим, что оставить заявку можно по номеру горячей линии 8 (3822) 90-15-59.