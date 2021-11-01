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Общество1 ноября 2021 6:00

Что изменится для томичей с 1 ноября 2021 года: льготы для бизнеса, сертификат о вакцинации и полеты в Египет

«КП-Томск» рассказывает о важных нововведениях, вступающих в действие в последнем осеннем месяце
Антонина Ленская
Антонина Ленская
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Томичам предстоит привыкнуть к проверке сертификата о вакцинации на входе в публичные места.

Томичам предстоит привыкнуть к проверке сертификата о вакцинации на входе в публичные места.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот месяц начался с нерабочих дней для значительной части томичей. Официально они будут продолжаться с 30 октября по 7 ноября, хотя регионы имеют право продлевать сроки в зависимости от эпидситуации. Одновременно введены ограничения на работу предприятий сферы торговли и услуг. Впрочем, ноябрь будет отмечен не только «ковидными» запретами.

Надбавка пенсионерам и выплаты блокадникам

Российские граждане от 80 лет и старше с начала ноября будут получать двойной размер страховой выплаты по старости (в 2021-м ее размер достиг 6 044 руб.). С учетом повышения ежемесячная сумма составит около 12 тыс. руб. Надбавка должна прийти на счет в месяце, который следует за месяцем дня рождения. Кроме того, в ноябре выплатят по 50 тыс. руб. блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда. Напомним, решение о единоразовой денежной выплате было принято в сентябре этого года и приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни, по которой снабжался город.

Перечисление средств должно завершиться к 22 ноября, когда будет отмечаться эта годовщина. Как сообщили в региональном отделении ПФР, в Томской области на 28 октября 2021 года проживали 43 ветерана-блокадника, имеющих право на такую единовременную выплату.

До конца 2021 года в банках возможны послабления для россиян при реструктуризации кредитов.

До конца 2021 года в банках возможны послабления для россиян при реструктуризации кредитов.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Гранты и льготные кредиты для бизнеса

С 1 ноября 2021 года Федеральная налоговая служба начнет принимать заявления на гранты от малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от ограничений, связанных с COVID-19. Гранты положены из расчета одного МРОТ – 12 792 руб. – на каждого работника.

Одновременно три с половиной десятка банков, участвующих в программе поддержки, готовы выдать представителям МСП кредиты под 3% годовых (также в объеме одного МРОТ на каждого работника). Обратиться за этими мерами поддержки можно будет до 15 декабря, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Отмечается, что поданное в орган ФНС электронное или бумажное заявление будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Если компания или ИП соответствуют требованиям программы поддержки, деньги могут прийти уже 15 ноября. Одно из основных условий – сохранить не менее 90% персонала.

Заемщики могут получить отсрочку в банках

Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам идти навстречу гражданам и представителям малого и среднего бизнеса, которые обратятся за реструктуризацией кредитов с 1 ноября по 31 декабря 2021 года.

В этом случае заемщик может получить отсрочку платежей или увеличение срока займа, чтобы снизить ежемесячные отчисления кредитору. Это позволит клиенту вернуться в график погашения ссуды.

В своем письме финорганизациям ЦБ рекомендует удовлетворять заявления граждан об изменении условий договора кредита (займа), если доход клиентов снизился до уровня, который не позволяет исполнять обязательства по ссуде или если у заемщиков и членов его семьи диагностирован коронавирус. Регулятор просит не применять к таким клиентам штрафы и неустойки за просрочки по ссудам.

Вид сертификата о вакцинации изменится

С 8 ноября россиянам начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Теперь в документе будут указаны не только сведения о сделанной прививке, но также о медицинских противопоказаниях к ней и перенесенном COVID-19. Как следует из приказа Минздрава России, документ будет формироваться в электронном виде на портале госуслуг.

Уже выданные сертификаты продолжат действовать и автоматически обновятся на госуслугах до 1 марта 2022 года. Все сведения будут изложены на русском и английском языках; сверху на первой странице отводится место для QR-кода.

Росздравнадзор предупреждает: за подделку прививочного сертификата предусмотрена уголовная ответственность, включая лишение свободы на срок до двух лет.

Авиасообщение открывается, но принимать российских туристов готовы немногие зарубежные страны.

Авиасообщение открывается, но принимать российских туристов готовы немногие зарубежные страны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перелеты возобновят еще в девять стран

С 9 ноября Россия возобновит регулярное авиасообщение на взаимной основе еще с девятью странами. Решение об этом принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в середине октября, включив в список Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд.

Как поясняет «Российская газета», Нидерланды, Норвегия и Швеция туристов из России пока не принимают – въезжать в эти страны могут лишь отдельные категории пассажиров. Багамы принимают российских туристов только с ПРЦ-тестами; Иран, Оман, Словения, Тунис – также с сертификатами вакцинации «Спутником V». Въезжать в открытые для туризма провинции Таиланда без карантина могут только вакцинированные «Спутником V» граждане, причем им придется сдавать несколько ПЦР-тестов.

Кроме того, с 9 ноября РФ восстановит чартерные рейсы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение. Также отменяются ограничения на перелеты в Объединенные Арабские Эмираты и некоторые другие страны. Возможно, это позволит снизить стоимость туров по популярным туристическим направлениям.

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