Что изменится для томичей с 1 ноября 2021 года: льготы для бизнеса, сертификат о вакцинации и полеты в Египет

Томичам предстоит привыкнуть к проверке сертификата о вакцинации на входе в публичные места. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот месяц начался с нерабочих дней для значительной части томичей. Официально они будут продолжаться с 30 октября по 7 ноября, хотя регионы имеют право продлевать сроки в зависимости от эпидситуации. Одновременно введены ограничения на работу предприятий сферы торговли и услуг. Впрочем, ноябрь будет отмечен не только «ковидными» запретами.

Надбавка пенсионерам и выплаты блокадникам

Российские граждане от 80 лет и старше с начала ноября будут получать двойной размер страховой выплаты по старости (в 2021-м ее размер достиг 6 044 руб.). С учетом повышения ежемесячная сумма составит около 12 тыс. руб. Надбавка должна прийти на счет в месяце, который следует за месяцем дня рождения. Кроме того, в ноябре выплатят по 50 тыс. руб. блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда. Напомним, решение о единоразовой денежной выплате было принято в сентябре этого года и приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни, по которой снабжался город.

Перечисление средств должно завершиться к 22 ноября, когда будет отмечаться эта годовщина. Как сообщили в региональном отделении ПФР, в Томской области на 28 октября 2021 года проживали 43 ветерана-блокадника, имеющих право на такую единовременную выплату.

До конца 2021 года в банках возможны послабления для россиян при реструктуризации кредитов. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Гранты и льготные кредиты для бизнеса

С 1 ноября 2021 года Федеральная налоговая служба начнет принимать заявления на гранты от малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от ограничений, связанных с COVID-19. Гранты положены из расчета одного МРОТ – 12 792 руб. – на каждого работника.

Одновременно три с половиной десятка банков, участвующих в программе поддержки, готовы выдать представителям МСП кредиты под 3% годовых (также в объеме одного МРОТ на каждого работника). Обратиться за этими мерами поддержки можно будет до 15 декабря, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Отмечается, что поданное в орган ФНС электронное или бумажное заявление будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Если компания или ИП соответствуют требованиям программы поддержки, деньги могут прийти уже 15 ноября. Одно из основных условий – сохранить не менее 90% персонала.

Заемщики могут получить отсрочку в банках

Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам идти навстречу гражданам и представителям малого и среднего бизнеса, которые обратятся за реструктуризацией кредитов с 1 ноября по 31 декабря 2021 года.

В этом случае заемщик может получить отсрочку платежей или увеличение срока займа, чтобы снизить ежемесячные отчисления кредитору. Это позволит клиенту вернуться в график погашения ссуды.

В своем письме финорганизациям ЦБ рекомендует удовлетворять заявления граждан об изменении условий договора кредита (займа), если доход клиентов снизился до уровня, который не позволяет исполнять обязательства по ссуде или если у заемщиков и членов его семьи диагностирован коронавирус. Регулятор просит не применять к таким клиентам штрафы и неустойки за просрочки по ссудам.

Вид сертификата о вакцинации изменится

С 8 ноября россиянам начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Теперь в документе будут указаны не только сведения о сделанной прививке, но также о медицинских противопоказаниях к ней и перенесенном COVID-19. Как следует из приказа Минздрава России, документ будет формироваться в электронном виде на портале госуслуг.

Уже выданные сертификаты продолжат действовать и автоматически обновятся на госуслугах до 1 марта 2022 года. Все сведения будут изложены на русском и английском языках; сверху на первой странице отводится место для QR-кода.

Росздравнадзор предупреждает: за подделку прививочного сертификата предусмотрена уголовная ответственность, включая лишение свободы на срок до двух лет.

Авиасообщение открывается, но принимать российских туристов готовы немногие зарубежные страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перелеты возобновят еще в девять стран

С 9 ноября Россия возобновит регулярное авиасообщение на взаимной основе еще с девятью странами. Решение об этом принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в середине октября, включив в список Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд.

Как поясняет «Российская газета», Нидерланды, Норвегия и Швеция туристов из России пока не принимают – въезжать в эти страны могут лишь отдельные категории пассажиров. Багамы принимают российских туристов только с ПРЦ-тестами; Иран, Оман, Словения, Тунис – также с сертификатами вакцинации «Спутником V». Въезжать в открытые для туризма провинции Таиланда без карантина могут только вакцинированные «Спутником V» граждане, причем им придется сдавать несколько ПЦР-тестов.

Кроме того, с 9 ноября РФ восстановит чартерные рейсы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение. Также отменяются ограничения на перелеты в Объединенные Арабские Эмираты и некоторые другие страны. Возможно, это позволит снизить стоимость туров по популярным туристическим направлениям.