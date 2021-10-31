Коронавирус унес жизни еще трех жителей Томской области

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 312 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

31 октября 2021 года стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 593 человек.

Также в Томской области выявлен 244 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 47 945 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 47 жителей Томской области выздоровело за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 312 человек.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 23,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,4.

За последние сутки в стране выявлено 40 993 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 158 пациентов скончались, 27 115 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 513 790 человек, 238 538 скончались, 7 358 539 выздоровели.

Напомним, жителям Томска рассказали, как бороться с нежелательными последствиями после вакцинации от COVID-19

Мы также рассказывали о том, что больницу скорой медицинской помощи в Томске вновь перепрофилировали под ковидный госпиталь.