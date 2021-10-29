Одновременно привиться от гриппа и коронавируса смогут жители Томской области

Одновременное введение нескольких вакцин - обычная практика в иммунологии, например, детская прививка КДС (коклюш-дифтерия-столбняк). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одновременно вакцинироваться от гриппа и коронавируса могут жители Томской области, иммуногенность обеих вакцин при их одновременном введении не снижается, сообщила пресс-служба обладминистрации.

- Сегодня как никогда важно защитить себя от возможных тяжелых осложнений двух грозных инфекций — гриппа и коронавируса. А возможность привиться одновременно позволит сделать эту процедуру более удобной для жителей региона, — заявила главный внештатный специалист по терапии департамента здравоохранения Томской области Анна Тетенева.

Минздрав разрешил совмещать прививки от COVID-19 и гриппа, хотя до недавнего времени эти прививки рекомендовалось делать с перерывом в месяц.

Как уточнили в министерстве, прививки в случае одновременной вакцинации будут делать в разные части тела — например, в левое и правое плечо.

Все жители Томской области могут привиться в поликлиниках по месту прикрепления.

Кроме того, в Томске вакцинироваться можно в мобильных пунктах: в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13), отделениях МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5), пункте вакцинации медико-санитарной части № 2 (Иркутский тракт, 156) и в областной библиотеке им. А. С. Пушкина (ул. К. Маркса, 14).

Всего со старта вакцинации прививки от гриппа поставили почти 180 тысяч человек в Томской области. Вакцинацию от коронавируса прошли более 346 тысяч жителей региона.

Напомним, томским работодателям велено до 31 декабря 2021 года привить от COVID-19 не менее 80% персонала.

По данным Роспотребнадзора, эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Томске превышен на 25 %. В ведомстве также подчеркивают, что серьезных осложнений при иммунизации от коронавируса в Томской области не выявлено.