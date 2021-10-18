Роспотребнадзор:Серьезных осложнений при иммунизации от коронавируса в Томской области не выявлено

Экстренные извещения в адрес Роспотребнадзора по поводу осложнений при вакцинации не поступали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осложнений при вакцинации от COVID-19 в Томской области обнаружено не было. Об этом 18 октября заявила главный санитарный врач региона Ольга Пичугина во время прямого эфира в аккаунте областной администрации в Instagram.

- На сегодняшний день на территории Томской области ни одного осложнения не зафиксировано. Экстренные извещения в адрес Роспотребнадзора по этому поводу не передавались, каких-то заявлений от граждан по этому факту тоже не поступало, — рассказала главный санитарный врач региона.

Побочным эффектом от вакцинации может быть покраснение в месте инъекции, недомогание, аллергическая реакция на какой-либо компонент вакцины. Фото: Мария ЛЕНЦ

При этом Пичугина подчеркнула, «есть побочный эффект, а есть осложнения. Осложнения - понятие более широкое понятие, оно связано со стойким нарушением здоровья».

Заместитель руководителя регионального оперативного штаба по противодействию распространению СОVID-19 Алена Левко в ходе прямого эфира добавила, что побочные эффекты от вакцинации встречаются в небольшом количестве. Это может быть покраснение в месте инъекции, недомогание, аллергическая реакция на какой-либо компонент вакцины.

По данным оперативного штаба, первый компонент вакцины от коронавируса поставили 315 070 жителей Томской области, 295 664 человека иммунизацию завершили.

Главный врач регионального Роспотребнадзора также сообщила, что школы в Томске и области не будут переводить на дистанционное обучение, несмотря на подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.

- Дистант грозит нам тем, что дети будут уходить в дополнительное образование, в другой коллектив, порождая дальнейшее развитие заболевания уже в другой школе и другом классе, — отметила Ольга Пичугина.

"Дистант грозит тем, что дети будут уходить в дополнительное образование", - считает глава томского Роспотребнадзора. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кроме того, по словам Пичугиной, зачастую детьми во время вынужденных каникул занимаются бабушки и дедушки, в итоге именно среди пожилых людей наблюдается подъем заболеваемости.

И также во время прямого эфира в официальном аккаунте администрации Томской области в Instagram заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко заявила, что в случае необходимости для пациентов с COVID-19 могут развернуть дополнительные койки.

По словам Левко, в данный момент в регионе для пациентов с коронавирусом развернуто порядка 2,5 тысяч коек. В том числе, порядка 260-ти, оборудованных аппаратами ИВЛ. Увеличить количество коек можно еще на 40%.

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