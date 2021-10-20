Томским работодателям велено до 31 декабря 2021 года привить от COVID-19 не менее 80% персонала

Рост числа заболевших отмечен среди работников торговли, общественного питания, оказания бытовых, культурно-досуговых услуг, транспортных услуг и иной деятельности, связанной с обслуживанием населения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томское управление Роспотребнадзора определило более 30 категорий жителей региона, входящих в «группу риска», которым следует пройти обязательную вакцинацию от COVID-19. До 31 декабря 2021 года работодателям необходимо обеспечить вакцинацию не менее 80% персонала. Об этом говорится в постановлении главного санврача региона Ольги Пичугиной.

«Организовать в срок до 30.11.2021 года проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 31.12.2021 года – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции не менее 80% от общей численности работников с учетом лиц, переболевших COVID-19», – говорится в постановлении.

В документе также уточняется, что вакцинированными считаются те сотрудники, которые ставили прививку или переболели COVID-19 не более шести месяцев назад. В перечень «группы риска» входит несколько десятков сфер деятельности: образование, здравоохранение, транспорт, общепит, салоны красоты, фитнес-клубы, гостиницы, курьерские и волонтерские организации, вахты. С полным списком можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.

В постановлении говорится и о том, что эпидемиологическая ситуация на территории Томской области складывается, как неблагополучная. Только в областном центре за последнюю неделю заболеваемость выросла на 14%, а охват вакцинацией населения в возрасте старше 18 лет составляет всего 36,1%.

В связи с этим, Роспотребнадзор требует от работодателей до 29 октября 2021 года предоставить в медицинские организации списки всех сотрудников, а после оказывать содействие медикам в организации и проведении вакцинации персонала.

Напомним, что решением оперштаба с 8 ноября в заведения общепита будут пускать исключительно переболевших, вакцинированных или протестированных на COVID-19 посетителей; с 15 ноября перечень организаций расширится – без сертификатов о вакцинации, медсправок или QR-кодов ни один томич не пройдет в библиотеку, кинотеатр, салон красоты, парикмахерскую или фитнес-центр.

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