Роспотребназдор: эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Томске превышен на 25 %

Несмотря на сезон заболеваемости, прививку от гриппа в Томской области, поставили 111 тысяч человек, а это лишь 12 % от численности населения региона. Фото: Ксения Высотина

По итогам минувшей недели, эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Томской области превышен на 10 %, а в областном центре - на 25 %. Об этом сообщил журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Андрей Рудиков.

По словам специалиста, заболеваемость в регионе превышена в группе лиц старше 15 лет, а в Томске и среди школьников 7-14 лет. Из-за многочисленных случаев заболевания ОРВИ в нескольких детсадах и школах на карантин закрыты отдельные группы и классы.

- Полностью закрытых школ по региону нет, но есть несколько закрытых детсадов, а также несколько групп в ряде детсадов. Если есть более 20 % заболевших, то учреждение закрывается на карантин, а дети переводятся на дистанционное обучение, - рассказал Андрей Рудиков.

По данным Роспотребнадзора в Томской области случаи гриппа в 2021 году не зафиксированы, как и в прошлом году. Однако Андрей Рудиков отметил, что в этом году специалисты прогнозируют возникновение случаев заболеваемости.

- В прошлом году у нас гриппа не было, в этом году он будет. На эпидсезон ВОЗ предложила новый состав вакцины, состав поменялся по двум компонентам - для штамма H1N1 и для штамма H3N2. Как правило, состав вакцины совпадает с тем, что фактически циркулирует, проводятся соответствующие лабораторные мониторинги. В связи с этим, особую актуальность имеет вакцинация против гриппа. Иммунитет от него обычно формируется на 6-8 месяцев. В этом году прогнозируется другой вирус, поэтому имеет смысл поставить прививку актуальной вакциной, - говорит Андрей Рудиков.

Несмотря на сезон заболеваемости, прививку от гриппа в Томской области, поставили 111 тысяч человек, а это лишь 12 % от численности населения региона.

Рудиков отметил, что прививаться от гриппа и COVID-19 необходимо с перерывом не меньше месяца.

- Комбинировать вакцины пока не разрешается, а между прививками нужен промежуток не менее месяца. Про гриппозную вакцину мы знаем достаточно много: она безопасна, эффективна, сочетать ее можно с любыми инактивированными вакцинами. Но что касается вакцинации против ковида, необходимо соблюсти интервал не менее одного месяца между прививками, - добавил Рудиков.

На сегодняшний день, одной из самых важных задач для медиков станет разделение пациентов в лечебных заведениях по группам заболеваний, чтобы больной с коронавирусом не заразился еще и другим вирусным заболеванием, как грипп.

- Очень важно разделить пациентов, которые заболели гриппом или ОРВИ, от ковида. Если получится некий микс инфекций, то это достаточно тяжело для организма. Одно заболевание усложняет течение другого, ведь любая вирусная инфекция угнетает иммунитет, - сказал специалист.

Добавим, что ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России ожидается напряженный сезон гриппа, в том числе из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.

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