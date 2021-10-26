В томских вузах ректоры призвали привиться всех студентов от COVID-19

Прививочные пункты города будут работать и в выходные, в вузах будут развернуты собственные пункты, работать горячие линии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ректоры Большого университета в Томске призвали привиться своих студентов от коронавирусной инфекции. В вузах организовали собственные пункты вакцинации, такая информация появилась в telegram-канале «Большой университет Томска».

«Болезнь вышла на новый виток. Молодые и здоровые люди без факторов риска сейчас стали подвержены новому штамму COVID-19. Только прививка поможет нам сформировать коллективный иммунитет и сохранить будущее», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Большой университет Томска готов обеспечить все условия для оперативной вакцинации студентов. Прививочные пункты города будут работать и в выходные, в вузах будут развернуты собственные пункты, работать горячие линии.

Напомним, обязательные прививки от коронавируса с 15 октября введены для томских медработников, полицейских, учителей.

А с ноября заведения общепита, театры и музеи будут открыты только для привитых или переболевших COVID-19 томичей.

Также ранее сообщалось, что за вчерашний день в Томской области выявлено 141 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 46 664 подтвержденных случаев.