Коронавирус унес жизни еще трех жителей Томской области

В Томской области выявлено 141 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Фото: Ксения Высотина

25 октября 2021 года стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 588 человек.

Также в Томской области выявлено 141 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 46 664 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 53 житель Томской области выздоровел за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 016 человека.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 20,0% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,04.

За последние сутки в стране выявлено 37 930 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 069 пациента скончались, 20 690 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 279 573 человек, 231 669 скончались, 7 186 611 выздоровели.

Напомним, обязательные прививки от коронавируса с 15 октября введены для томских медработников, полицейских, учителей.

А с ноября заведения общепита, театры и музеи будут открыты только для привитых или переболевших COVID-19 томичей.