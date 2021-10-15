Обязательные прививки от коронавируса с 15 октября введены для томских медработников, полицейских, учителей

В Томской области с пятницы введены обязательные прививки от коронавируса для врачей, учителей, полиции, чиновников, студентов, работников сферы услуг. Фото: Ксения Высотина

Вакцинация для медиков, педагогов, чиновников, сотрудников правоохранительных органов и сферы услуг, а также студентов вузов обязательна в Томской области с пятницы, 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

- С 15 октября вслед за большинством регионов страны мы вынуждены ввести обязательную вакцинацию. Пока она касается отдельных категорий работников. Прививку обязаны сделать сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие, врачи, учителя, работники сферы услуг, студенты. Но я призываю сделать прививку и всех остальных, – подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.

Он отметил, в частности, что рост заболеваемостиCOVID-19 в Томской области напрямую связан с темпами вакцинации - прививку от новой коронавирусной инфекции поставили 46% от необходимого количества людей. В областном центре три четверти заболевших – люди от 30 лет. При этом 98% попадающих в больницы жителей не вакцинированы

- К сожалению, низкие темпы прививочной кампании и у нас в области, и в целом по стране привели к ухудшению эпидситуации. Мы стоим на пороге четвертой волны пандемии, которая осложняется осенней эпидемией гриппа. Этот инфекционный микс крайне опасен. И нам с вами нужно вместе эту опасность преодолеть, – заявил Жвачкин.