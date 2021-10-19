В Томской области с 1 ноября возобновляются рейды по соблюдению масочного режима

Масочный режим в Томской области введен 18 мая 2020 года, за его нарушение введены предупреждения и штрафы от 1 до 30 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области с 1 ноября возобновляются проверки эпидрежима. Полиция будет контролировать надевают ли томичи маски в маршрутном транспорте, кафе, магазинах и торговых центрах. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

«Правоохранители совместно с муниципалитетами уже верстают графики выхода в рейды. Планируется, что точечные проверки в общественных местах начнутся с 1 ноября», - говорится в сообщении.

18 октября главный санитарный врач региона Ольга Пичугина объявила о том, что в Томске скоро вновь возобновятся «масочные» рейды.

19 октября власть обозначила сроки возобновления рейдов.

- Ранее такие проверки были сведены к минимуму в связи с улучшением эпидситуации. Сегодня эксперты предупреждают о риске четвертой волны заболевания коронавирусом и нам важно сдержать ее развитие, а лучше вовсе предотвратить. Усиление мер безопасности и своевременная вакцинация дает нам такой шанс, — прокомментировал предстоящие рейды замгубернатора Игорь Толстоносов.

Напомним, с 8 ноября 2021 в Томской области вводятся новые правила для посетителей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — для тех томичей, театров, кто намерен побывать в кино, концертном зале, музее или парикмахерской.