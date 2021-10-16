В Томской области вводится практика предъявления QR-кодов и обязательная вакцинация для отдельных групп граждан

Жителям Томской области старше 18 лет, если им захочется пойти в библиотеку, кино или ресторан, с ноября 2021 необходимо будет на входе в заведение предъявить сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три дня назад ТАСС обнародовал информацию о регионах, где на 13 октября не ввели и не анонсировали ни обязательную вакцинацию от коронавируса, ни систему QR-кодов для посещения кафе или развлекательных мероприятий. Таких территорий насчитывалось девять. Томская область входила в это число. С 15 октября ситуация у нас изменилась.

Ни в пир, ни в мир без вакцинации не пустят

Решением оперштаба с 8 ноября в заведения общепита будут пускать исключительно переболевших, вакцинированных или протестированных на COVID-19 посетителей; с 15 ноября перечень организаций расширится – без сертификатов о вакцинации, медсправок или QR-кодов ни один томич не пройдет в библиотеку, кинотеатр, салон красоты, парикмахерскую или фитнес-центр. Об этом в пятницу сообщила обладминистрация.

Кроме того, со вчерашнего дня, согласно постановлению главного государственного санврача по Томской области Ольги Пичугиной от 15 октября 2021 года № 5 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям на территории Томской области", в регионе введена обязательная вакцинация для медиков, учителей, сотрудников органов внутренних дел, работников сферы услуг, связи и транспорта, госслужащих и студентов. В постановлении отмечается, что «эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Томской области развивается как неблагополучная… Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) наблюдается на фоне высокого уровня других острых респираторных вирусных инфекций, еженедельно в регионе регистрируется до 8,5 тыс. случаев заболевания. Более 70% случаев регистрируется среди жителей г. Томска, где только за последнюю неделю заболеваемость выросла на 14%».

Мобильные пункты вакцинации населения открыты для томичей, так же как стационарные. Препаратов для прививок в регионе достаточно. Фото: Ксения Высотина

Как уточняется в документе, в возрастной структуре заболевших COVID-19 наибольший удельный вес приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 64 лет - 74,3%. Вырос уровень заболеваемости работающих жителей. «Рост числа заболевших отмечен среди работников торговли, общественного питания, оказания бытовых, культурно-досуговых услуг, транспортных услуг и иной деятельности, связанной с обслуживанием населения. Также рост числа заболевших

отмечается среди активно посещающих людные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, места общественного питания и т.д.) и пользующихся общественным транспортом», - сказано в постановлении.

- По состоянию на 8 октября выполнение плана прививок против новой коронавирусной инфекции составило 45,5% по первой вакцинации, полный курс выполнен на 38,4%, охват вакцинацией населения среди лиц старше 18 лет составляет 36,1%. Темпы иммунизации против COVID-19 не позволяют своевременно обеспечить коллективный иммунитет, - заявили в региональном Роспотребнадзоре.

Что ж, предпринимаемые в Томской области меры безопасности не назовешь неожиданными: в других регионах страны они уже действуют, несмотря на то что уровень вакцинирования населения в них выше, чем у нас. Те же QR-коды для Москвы уже стали делом привычным.

- Сертификаты - вынужденная мера, направленная на сдерживание роста вирусных заболеваний. Как сказал губернатор, ограничения на вход в общественные места вводятся поэтапно для того, чтобы люди и бизнес могли подготовиться к ним, - в частности, сказала, комментируя решение оперштаба, Алена Левко, вице-губернатор по социальной политике.

Она добавила: вместо сертификата на вакцинацию можно будет предъявить сертификат переболевшего новой коронавирусной инфекцией, если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев. Они действительны при предъявлении как в электронном, так и в бумажном виде. Кроме того, можно воспользоваться их бумажными аналогами с печатью медучреждения. Можно предъявить справку о перенесенном заболевании либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 72 часа до мероприятия. Без таких документов вход в учреждения совершеннолетним и имеющим на руках медотвод по вакцинации томичам будет ограничен.

При улучшении эпидемической ситуации ограничительные меры будут пересмотрены, утверждает Левко.

Власти напоминают: в Томской области для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции задействовано более 160 прививочных пунктов, организованы выезды мобильных бригад для вакцинации рабочих коллективов на местах и в отдаленные населенные пункты. Достаточно и препаратов для обеспечения массовой вакцинации населения от COVID-19.

Кому прививаться обязательно

Вакцинация для медиков, педагогов, чиновников, сотрудников правоохранительных органов и сферы услуг, а также студентов вузов обязательна в Томской области с пятницы, 15 октября.

- Вслед за большинством регионов страны мы вынуждены ввести обязательную вакцинацию. Пока она касается отдельных категорий работников. Прививку обязаны сделать сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие, врачи, учителя, работники сферы услуг, студенты. Но я призываю сделать прививку и всех остальных, – подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.

Врачам прививку нужно ставить в обязательном порядке по постановлению главного государственного санврача Томской области. Фото: Ксения Высотина

Он отметил, что рост заболеваемости в Томской области напрямую связан с темпами вакцинации - прививку от новой коронавирусной инфекции поставили 46% от необходимого количества людей. В областном центре три четверти заболевших – люди от 30 лет. При этом 98% попадающих в больницы жителей не вакцинированы.

- К сожалению, низкие темпы прививочной кампании и у нас в области, и в целом по стране привели к ухудшению эпидситуации. Мы стоим на пороге четвертой волны пандемии, которая осложняется осенней эпидемией гриппа. Этот инфекционный микс крайне опасен. И нам с вами нужно вместе эту опасность преодолеть, – резюмировал глава региона.

Напомним, чтобы у жителей Томской области выработался коллективный иммунитет к COVID-19, вакцинироваться должны 60%, а лучше 80% взрослого населения (506 тысяч человек). По последним данным регионального оперштаба, на 13 октября 310 137 жителей Томской области поставили первый компонент прививки, а 291 628 человек – завершили иммунизацию, поставив второй компонент.

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