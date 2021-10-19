В ближайшее время в Томск вернутся «масочные» рейды

- Рейды обязательно будут, и не только в транспорте, - сказал санитарный главврач региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске скоро вновь возобновятся «масочные» рейды и усилится контроль над антиковидными мэрами. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Ольга Пичугина на прямом эфире в официальном аккаунте в Instagram обладминистрации.

- Рейды обязательно будут, и не только в транспорте. У нас почему-то люди считают, что раз никто не контролирует, значит можно не носить маску, - сказала Пичугина.

Главный санитарный врач области также напомнила, что введение QR-кодов при посещении кафе, ресторанов и спортивных комплексов в ноябре – это вынужденно. Именно из-за не соблюдений антиковидных правил, пришлось ввести такие меры.

- Никто бы не вводил ограничения на посещения спортивных мероприятий, кафе и магазинов, если бы соблюдались уже внесенные меры, - прокомментировал врач.

Ранее мы писали о том, что в Томской области заведения общепита, театры и музеи будут открыты только для привитых или переболевших COVID-19.

Также напомним, что обязательные прививки от коронавируса с 15 октября введены для томских медработников, полицейских, учителей.