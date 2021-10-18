Коронавирус унес жизни еще двух жителей Томской области

В Томской области за сутки выявлено 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

18 октября 2021 года стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 580 человек.

Также в Томской области выявлено 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 45 601 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 61 житель Томской области выздоровел за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 37 621 человека.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 16,0% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,24.

За последние сутки в стране выявлено 34 325 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 998 пациента скончались, 16 431 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 027 012 человек, 224 310 скончались, 7 017 055 выздоровели.

Напомним, обязательные прививки от коронавируса с 15 октября введены для томских медработников, полицейских, учителей.

А с ноября заведения общепита, театры и музеи будут открыты только для привитых или переболевших COVID-19 томичей.

18 октября 2021 года стало известно, что томичей, у которых есть подозрение на коронавирус, будут принимать в роддоме №4. Это связано с большим потоком людей в МСЧ №2