Томичей, у которых будет подозрение на коронавирус, будут принимать в роддоме №4

Принято решение об открытии второго приемного отделения на базе родильного дома №4. Фото: Департамент здравоохранения Томской области

В Томске в роддоме №4 откроют респираторный госпиталь для людей с подозрением на COVID-19. МСЧ №2 не справляется с наплавом заболевших, такую информацию предоставил начальник Департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев облздраву.

- Стало необходимо увеличить пропускную способность приемно-сортировочного отделения медико-санитарной части №2, где определяется диагноз, и проводятся все диагностические исследования поступающим пациентам. Поэтому принято решение об открытии второго приемного отделения на базе родильного дома №4, - сказал Сергей Дмитриев.

Дмитриев добавил, что за последние сутки в респираторный госпиталь МСЧ №2 обратились 264 человека, в кабинете компьютерной томографии было проведено 254 исследования.

- Не всем гражданам была показана госпитализация, но все получили необходимую медицинскую помощь, проведено полное обследование. Департамент здравоохранения постоянно мониторирует ситуацию, - прокомментировал ситуацию начальник Департамента здравоохранения.

Напомним, что на 17 октября 2021 года, в Томской области выявлено 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 45 464 подтвержденных случая.

Также ранее сообщалось, что обязательные прививки от коронавируса с 15 октября введены для томских медработников, полицейских, учителей.