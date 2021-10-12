Авиакомпания Nordwind Airlines открывает прямые рейсы из Томска в Сочи

Рейсы будут выполняться по средам и субботам ранним утром, в обратном направлении — по вторникам и пятницам поздним вечером. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авиакомпания Nordwind Airlines будет выполнять рейсы на прямую из Томска в Сочи. Согласно рассыпанию, полеты продлятся до 30 октября, сообщает пресс-служба аэропорта.

- Рейсы будут выполняться по средам и субботам ранним утром, в обратном направлении — по вторникам и пятницам поздним вечером, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Уточняется, что согласно расписанию, полеты продлятся до 30 октября, но в аэропорту отметили, что действие маршрута может продлиться после дополнительного этапа согласований.

Напомним, что из Томска с ноября 2021 года запустят прямые авиарейсы в Киргизию и Таджикистан.

Также ранее сообщалось о том, что томичи смогут улететь на курорты Египта из аэропорта Богашево.

Томский аэропорт с 26 сентября возвращается к штатному режиму работы.