Из Томска с ноября 2021 года запустят прямые авиарейсы в Киргизию и Таджикистан

С ноября авиакомпания S7 планирует выполнять один рейс в неделю по каждому направлению. Фото: Мария ЛЕНЦ

Этой осенью в расписании аэропорта Томска появятся два новых прямых рейса в Таджикистан и Киргизию. С ноября авиакомпания S7 планирует выполнять один рейс в неделю по каждому направлению, следует из расписания томского аэропорта.

Таким образом, 6 ноября полеты начнутся в города Таджикистана: Душанбе, Худжанд, Куляб и Бохтар. Рейсы будут выполняться по субботам и воскресеньям в зависимости от направления.

Также полеты по маршруту Томск - Ош (Киргизия) стартуют в начале ноября и будут выполняться раз в неделю, по субботам.

Планируется, что полеты по обоим направлениям будут выполняться до конца марта 2022 года.

Напомним, что аэропорт «Томск» имени Николая Камова вернулся к работе в штатном режиме с 26 сентября. Томичи осенью 2021 года смогут прямыми рейсами отправиться на отдых в Египет. С 29 сентября из Томска можно будет улететь в Хургаду, а с 10 октября начнутся рейсы в Шарм-эль-Шейх.