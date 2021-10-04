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Общество4 октября 2021 13:25

Из Томска с ноября 2021 года запустят прямые авиарейсы в Киргизию и Таджикистан

Полеты по обоим направлениям будут выполняться до конца марта 2022 года
Анна Гассельбах
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С ноября авиакомпания S7 планирует выполнять один рейс в неделю по каждому направлению.

С ноября авиакомпания S7 планирует выполнять один рейс в неделю по каждому направлению.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Этой осенью в расписании аэропорта Томска появятся два новых прямых рейса в Таджикистан и Киргизию. С ноября авиакомпания S7 планирует выполнять один рейс в неделю по каждому направлению, следует из расписания томского аэропорта.

Таким образом, 6 ноября полеты начнутся в города Таджикистана: Душанбе, Худжанд, Куляб и Бохтар. Рейсы будут выполняться по субботам и воскресеньям в зависимости от направления.

Также полеты по маршруту Томск - Ош (Киргизия) стартуют в начале ноября и будут выполняться раз в неделю, по субботам.

Планируется, что полеты по обоим направлениям будут выполняться до конца марта 2022 года.

Напомним, что аэропорт «Томск» имени Николая Камова вернулся к работе в штатном режиме с 26 сентября. Томичи осенью 2021 года смогут прямыми рейсами отправиться на отдых в Египет. С 29 сентября из Томска можно будет улететь в Хургаду, а с 10 октября начнутся рейсы в Шарм-эль-Шейх.