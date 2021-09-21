Томичи смогут улететь на курорты Египта из аэропорта Богашево

В расписании томского аэропорта пункты назначения Хургада и Шарм-Эль-Шейх уже появились. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томичи осенью 2021 года смогут прямыми рейсами отправиться на отдых в Египет.

В России, как известно, летом отменили запрет на полеты на курорты этой страны, который действовал с 2015 года.

По данным представителя одного из турагентств Томска, с 29 сентября из аэропорта Богашево начнут летать чартерные рейсы в Хургаду, с 10 октября – в Шарм-Эль-Шейх.

«Для въезда в Египет понадобится справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус и заполненная декларация о состоянии здоровья»,-говорится в сообщении агентства.

Привитых пассажиров от тестов освободили. По прилете в Каир, Хургаду или Шарм-Эль-Шейх они должны будут показать сертификат о вакцинации. Власти Египта одобрили вакцины «Спутник V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac и Johnson & Johnson. Туристов пускают в страну через 14 дней после второй дозы прививки.

Турагентства, работающие в Томске, предлагают самые разнообразные варианты поездок на курорты Египта. Улететь туда можно в сентябре, октябре, ноябре. Уже продаются новогодние туры на Красное море.

Октябрь считается кульминацией туристического сезона Египта, в этом месяце погода наиболее благоприятна для отдыха.

Изнуряющая летняя жара уходит. В Шарм- Эль-Шейхе дневная температура составляет 33°С, а ночная — 24°С.

На курортах западного побережья Красного моря прохладнее. В Хургаде примерно 31°С, по ночам около 21°С.

«КП-Томск» напоминает, согласно официальной информации, томский аэропорт имени Николая Камова будет работать с ограничениями в связи с реконструкцией, до 25 сентября.