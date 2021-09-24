Томский аэропорт начнет работать штатно с 26 сентября

На сайте томского аэропорта никакой информации о возобновлении работы нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начиная с ближайшего воскресенья, 26 сентября, аэропорт "Томск" имени Николая Камова будет работать в штатном режиме. Об этом заявил замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

- Сейчас идут завершающие работы, и в воскресенье аэропорт будет работать уже в штатном режиме, – сказал Шатурный. Чиновник также уточнил, что реконструкция ВПП в Богашево продолжится в 2022 году.

Как известно, летом начались работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, в связи с чем полеты из Томска и в Томск пока выполняются раз в неделю – с 6 утра воскресенья до 9 утра понедельника. "КП-Томск" писала об этом в июне - Ремонт в «Богашево»: что известно о работе томского аэропорта в период реконструкции.

Ранее также сообщалось, что после реконструкции ВПП томского аэропорта увеличится с 2,5 километра до 2,8. Это позволит получить класс "Б" вместо нынешнего "В" и принимать большее количество моделей самолетов, в том числе, дальнемагистральных.

На сайте томского аэропорта никакой информации о возобновлении работы пока нет. Единственное, что позволяет предположить оживление деятельности в Богашево, это появление в расписании двух направлений – Хургады и Шарм-эль–Шейха.

Мы писали о том, что с 29 сентября из Томска можно будет улететь в Хургаду, а с 10 октября начнутся рейсы в Шарм-эль-Шейх -Томичи смогут улететь на курорты Египта из аэропорта Богашево.