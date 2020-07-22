Арестованный заместитель мэра Томска уволился по собственному желанию

22 Июль 2020 2020-07-22T09:45:18+03:00

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Евгений Суриков, заместитель мэра Томска по безопасности и общим вопросам, уволился с должности по собственному желанию. Заявление об уходе поступило через адвоката, оно было одобрено, сообщил в среду мэр Иван Кляйн.

Напомним, 16 июля Евгения Сурикова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Позднее региональный СК сообщил о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, подозреваемый в период с 2016 по 2018 годы лично получил от гражданки взятку за способствование, в силу занимаемой должности, совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы. 17 июля Кировский районный суд отправил Евгения Сурикова под стражу в СИЗО на два месяца, до 16 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU