Задержанный заместитель мэра Томска проведет два ближайших месяца в СИЗО

17 Июль 2020 2020-07-17T08:56:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу,17 июля, Кировский районный суд избрал меру пресечения для заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. По ходатайству следствия и согласно решению суда, задержанный чиновник пробудет в СИЗО два месяца.

- Ходатайство следствия удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 16 сентября, – сообщила журналистам представительница пресс-службы облсуда. Добавим, из-за пандемии коронавируса на судебные заседания сейчас допускаются только непосредственные участники процесса, поэтому представителям СМИ в зал попасть не удалось.

Напомним, о задержании одного из руководителей областной столицы стало известно вчера,16 июля. Позднее региональный СК сообщил о возбуждении уголовного дела. -По предварительным данным, подозреваемый в период с 2016 по 2018 годы лично получил от гражданки взятку в крупном размере за способствование, в силу занимаемой должности, совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы, - говорилось в сообщении ведомства.

Мэр Томска Иван Кляйн заявил, что не намерен вмешиваться в работу правоохранительных органов, и уверен, в том,Что следствие разберется во всем «детально и скрупулезно».

ИСТОЧНИК KP.RU