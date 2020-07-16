2020-07-16T09:55:07+03:00
Общество

Заместитель мэра Томска задержан силовиками, его подозревают в получении крупной взятки

По предварительным данным, речь идет о сумме не менее 300 тысяч рублей
Алиса Селезнева
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С 2016 года Евгений Суриков является заместителем мэра Томска. фото:Алена Кардаш.С 2016 года Евгений Суриков является заместителем мэра Томска. фото:Алена Кардаш.Фото: из открытых источников
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Сотрудники регионального управления ФСБ России сегодня задержали заместителя мэра Томска по безопасности Евгения Сурикова, подозреваемого в получении взятки в крупном размере, - сообщило агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

- Суриков задержан по подозрению в совершении преступления по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), - цитируется собеседник агентства.

Сумма взятки, по версии следствия, составила не менее 300 тыс. рублей.

По данным из открытых источников, Евгений Суриков родился в 1975 году. Имеет два высших образования, в том числе и юридическое. В 2000 году начал работать в полиции. В разные годы возглавлял Советский РОВД, межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью, отдел МВД России по Томскому району, в 2014 году был назначен на пост руководителя УМВД по городу Томску. Имеет звание полковника полиции. В 2016 году перешел на работу в мэрию Томска, заняв пост заместителя градоначальника по безопасности, а в 2018 году заместителя по безопасности и общим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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