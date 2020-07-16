Региональный СК: в отношении задержанного заместителя мэра Томска возбуждено уголовное дело

16 Июль 2020 2020-07-16T11:32:11+03:00

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- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра города Томска по безопасности и общим вопросам, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), - сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что вышеуказанный чиновник, Евгений Суриков, был сегодня задержан силовиками, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

- По предварительным данным, подозреваемый в период с 2016 по 2018 годы лично получил от гражданки взятку в крупном размере за способствование, в силу занимаемой должности, совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы, - говорится в сообщении регионального СК.

Также добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Проводятся обыски на рабочем месте и в жилище подозреваемого, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU