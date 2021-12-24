Вердикт адвокатов по делу Кляйна: «Мэр невиновен»

23 декабря в Советском районном суде отстаивали свою точку зрения адвокаты арестованного градоначальника. Фото: Валерий Доронин

В четверг, 23 декабря, весь день в Советском районном суде отстаивали свою точку зрения адвокаты арестованного градоначальника. Перед вами - отрывки из выступлений защитников.

Марина Вихлянцева: «Отклонил проект обоснованно»

Марина Вихлянцева. Фото: Валерий Доронин

- Ваша честь! Версия обвинения о мотивах совершения инкриминируемых Кляйну действий основана на весьма расхожем представлении: мажоритарный собственник успешного бизнеса при реализации полномочий мэра не может не думать и не заботиться об интересах семейного бизнеса. Только в деле мэра Кляйна вместо полного анализа добытых обстоятельств выдвинуты предположения и голословные утверждения.

Согласно версии обвинения, подрыв авторитета и дискредитация органа местного самоуправления в глазах общества выразилось в ограничении возможности реализации прав и интересов предпринимателя Р.Аминова по использованию принадлежащего ему земельного участка в микрорайоне Мокрушинский.

Аминов планировал на данной территории строительство многоквартирных жилых домов. Но мэр отклонил предложение застройщика по следующим основаниям: перегруженность транспортной сети в районе Транспортного кольца и железнодорожного переезда при нарастающем жилищном строительстве в южном направлении: отсутствие социальных объектов на расстоянии нормативного радиуса доступности; имеющаяся санитарно-защитная зона Томского радиозавода.

Принятие мэром Томска любого решения находилось в его компетенции. Конечно, решения мэра должны обеспечивать соблюдение баланса публичных интересов: муниципалитета, то есть жителей города, и частного бизнеса. Большинство свидетелей на вопросы в суде о фактическом состоянии транспортной доступности микрорайона Мокрушинский сообщали о наличии пробок на переезде, отсутствии нормальной улично-дорожной сети внутри микрорайона. Вопрос о школах, детсадах также является актуальным для Мокрушинского, причем даже для жителей существующей жилой застройки.

Для состава статьи 286 УК РФ необходимы доказательства явного выхода действий мэра за пределы установленных законом полномочий. Таких доказательств нет. Защита полагает, что Кляйн полномочия мэра Томска реализовывал добросовестно, в интересах города и его жителей. Обвинение Кляйна в этом преступлении является несостоятельным.

Лариса Шейфер: «В таких делах – смысл правозащиты»

Лариса Шейфер. Фото: Валерий Доронин

- Ваша честь, уважаемые участники судебного процесса! В деятельности адвоката осуществление защиты лица, в невиновности которого абсолютно убежден, занимает особое место. Такие дела ярко демонстрируют смысл правозащитной деятельности. Я думаю, Ваша честь, что справедливый приговор, несомненно, будет ярким событием не только в Вашей профессиональной карьере, но и в целом в жизни юридического сообщества и не только города Томска.

Хочу привести доводы, свидетельствующие о полной невиновности И.Кляйна по обвинению его в превышении должностных полномочий в связи с приобретением его дочерью Светланой земельного участка по ул.Пастера, 44/2. С 1 марта 2015 года произошли изменения в Земельном кодексе РФ: он был дополнен главой о том, что продажа земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в целях ИЖС может осуществляться по заявлению гражданина в порядке предварительного согласования, без проведения торгов. Этим правом воспользовалась как С.И.Кляйн, так и ее соседи по ул.Пастера.

Мэр Кляйн действительно подписал постановление о предварительном согласовании земельного участка Светлане Кляйн, как десяткам других граждан. Однако он действовал как мэр, в рамках имеющихся полномочий. И никакого иного решения в силу закона он принять не мог.

Согласно установленной процедуре извещение о продаже участка по ул.Пастера, 44/2, было опубликовано в СМИ, однако в течение месяца не нашлось желающих его приобрести. А свидетели – соседи Светланы по ул.Пастера рассказали в суде, что сами купили участки без торгов, да еще и по цене, вдвое меньшей, чем у дочери мэра. Тот факт, что приобретение С.Кляйн земельного участка по цене 748 тысяч 428 рублей не причинило вред бюджету города, подтверждено и свидетелями, и справкой департамента недвижимости и означает отсутствие состава преступления в действиях Кляйна.

Поэтому я прошу о вынесении Кляйну И.Г. единственно возможного оправдательного приговора.

Андрей Гривцов: «Дубина уголовного права не должна бить по невиновному»

Андрей Гривцов. Фото: Валерий Доронин

- Уважаемый суд! Уважаемые участники судебного процесса! Мы с вами завершили долгое судебное следствие по уголовному делу И.Г.Кляйна. Начать свое выступление я бы хотел со слов благодарности. Благодарю всех участников процесса за спокойную, рабочую атмосферу, связанную с тщательным и подробным исследованием доказательств по столь сложному и далеко не однозначному уголовному делу.

Безусловно, большая заслуга в этом лежит на плечах председательствующего в процессе. Ваша честь, я не всегда соглашался с принятыми Вами в ходе судебного разбирательства решениями, но я не могу не отметить Ваш спокойный, взвешенный подход при предоставлении сторонам возможности исследования доказательств, соблюдение формальных прав подсудимого, обеспечение хорошей динамики процесса. Спасибо Вам за это.

Следует сказать большое спасибо моим коллегам по адвокатской скамье – Марине Валентиновне Вихлянцевой и Ларисе Соломоновне Шейфер. Мне было комфортно работать с вами на одной стороне и, надеюсь, мне удалось от каждого из вас научиться каким-то тонкостям нашей профессии.

Ну и, конечно, я особо благодарю своего подзащитного Ивана Григорьевича Кляйна, а также всех его родных и близких, которые на протяжении этого процесса мысленно слали ему лучи свой поддержки. Я знаю, что этим людям сейчас очень тяжело. Но Иван Григорьевич все это время держался с огромным достоинством и никогда не терял мужества. Его позиция, связанная с нежеланием идти на сделку с собственной совестью, предавать самого себя (а такие предложения ему поступали), борьбой за собственную невиновность, вдумчивой подготовкой к каждому судебному заседанию, вызывают у меня несомненное уважение. Спасибо, Иван Григорьевич, за то, что научили меня настоящему мужеству.

А теперь хотелось бы сказать по третьему эпизоду обвинения - обвинения в незаконной предпринимательской деятельности. В формулировке предъявленного мэру Кляйну обвинения нет описания конкретных действий, связанных с управлением организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность. А значит, нет и состава преступления. Ведь действия по управлению должны одновременно выполняться с предоставлением льгот или преимуществ, покровительством в иной форме.

При всех деталях, которыми характеризуется И.Кляйн как мэр, человек и благотворитель, вызывает недоумение запрошенное обвинением наказание - 5 лет колонии общего режима. Дело Кляйна – это дело, по которому мэр преследуется за принятие по собственному усмотрению управленческих решений в интересах города, что прямо предписано ему законом. «Дубина» уголовного права груба и примитивна, и если применять ее к вопросам правления городом, в стране не останется никого, кто будет готов стать мэром, отстаивать собственное мнение, помогать другим. Все скажут: посмотрите на Кляйна, мы не хотим, чтобы с нами поступили, как с ним, и потому лучше не будем делать ничего. Но ничего и порождает ничего.

Ваша честь! Дело Кляйна и результаты его рассмотрения могут повлиять на судьбы многих людей. Не только томичей. «Пройдет» дело Кляйна в суде – за ним последуют другие дела, в отношении других лиц, сформированные по тем же надуманным лекалам не доказательств, а предположений, домыслов. Прошу Вас о справедливой и объективной оценке всех исследованных доказательств. Все зависит от Вас, Ваша честь.

Фото: Валерий Доронин

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