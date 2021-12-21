Дело Кляйна: «Потерпевшая сторона претензий не имеет»

Суд планирует завершить в пятницу допросы всех свидетелей, экспертов, провести прения и дать слово обвиняемому – мэру Томска. Фото: Валерий Доронин.

В понедельник, 20 декабря, в Советском районном суде после перерыва продолжился процесс по делу градоначальника Ивана Кляйна.

Сюрпризы и презентации

Наступившая декабрьская неделя обещает быть жаркой: заседания по делу мэра расписаны на каждый день. Суд планирует завершить в пятницу допросы всех свидетелей, экспертов, провести прения и дать слово обвиняемому – мэру Томска.

Уже первый день судебной недели преподнес сюрпризы. Например, «правая рука» экс-заммэра по безопасности сотрудник администрации Ирина Масленникова убежденно сказала о том, что никаких поручений о сборе информации по предпринимателю Аминову мэр Кляйн Сурикову не давал, как о том утверждал сам Суриков… Но обо всем по порядку.

«Знаю все твои трещинки…»

Ирина Масленникова, нынче начальник отдела по работе с юридическими лицами администрации Томска, а ранее – советник заместителя мэра города по безопасности, знакома с Евгением Суриковым более 20 лет, еще с момента совместной работы в органах внутренних дел. Она уверена, что между ними сложились хорошие, доверительные отношения – она заслужила этого своим трудом. Он всегда рассказывал ей о поручениях мэра по всем вопросам, касающимся сферы безопасности - еще и потому, что, как правило, она их выполнение, будучи его советником, и организовывала.

Масленникова утверждала в суде, что знала обо всех встречах, которые проводил в мэрии, и на которые выезжал ее руководитель, поскольку именно она их вносила в его рабочий календарь. И там не было встреч, например, с руководителем одного из отделов УМВД по Томской области Анатолием Кривошеиным, о которых рассказывал на суде сам Суриков. Кстати, и на совещание по раскопкам на ул.А.Иванова, на котором, как говорил Суриков в суде, он «решал вопросы», ни он, ни И.Масленникова не ездили. Хотя Евгений Иванович утверждал обратное…

Конечно, что-то из рассказанного вызвало у присутствующих в судебном заседании добрую улыбку: так уж обо всех своих встречах и беседах «докладывал» начальник Суриков своей подчиненной? Обо всех своих посетителях информировал?

- Да, обо всех, - просто ответила Ирина Владимировна, - если эти встречи проходили в мэрии, то я в обязательном порядке встречала посетителя и провожала его в кабинет к Евгению Ивановичу.

А вот в этом месте как-то непривычно спокойно сидевший весь понедельник прокурор заметно оживился. Начало его вопроса было похоже, скорее, на начало знакомства.

- Моя фамилия Шабалин. Я начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Томской области, - четко, по-военному отрекомендовался он женщине-свидетельнице.

А дальше уже было похоже на игру:

- Встречался ли я когда-нибудь с Суриковым в его рабочем кабинете в период с 2017 по 2020 годы?

Адвокаты попытались было снять этот вопрос как не имеющий отношения к делу, но судья тоже был увлечен и разрешил: «Ответьте, пожалуйста».

- Может, и встречались, - согласилась свидетель Масленникова, - но вообще-то всех должностных лиц я обязана была встречать на вахте и провожать до кабинета заммэра. Это стопроцентно.

Ну, а нашим читателям (и читательницам) мы таким вот элегантным способом сегодня представили наконец сторону обвинения в суде по делу мэра Кляйна: Сергей Шабалин, очень приятно. А то все «прокурор» да «прокурор»…

А в конце допроса Ирина Владимировна призналась, что ей известно абсолютно все, что касается уголовного дела Евгения Сурикова (он был осужден за взятку в особо крупном размере - ред.). И из чего то дело родилось, ей тоже известно. Но суд это почему-то не заинтересовало. А зря. Наверняка это было бы интересно послушать.

«Престижный» район без шлагбаума

Помнится, известный «гуру» оценки, профессор Дмитрий Хлопцов сказал в суде: «Я оценил земельный участок по ул.Пастера, 44/2 от 670 тысяч рублей и выше, потому что у меня был только кадастровый номер участка. Не было информации ни по рельефу, ни по наличию коммуникаций, ни по транспортной доступности. Потом оценку этого участка заказали уже другому оценщику». Который оценил участок, купленный дочерью мэра за 738 тысяч, уже в 919 тысяч рублей. Отсюда у стороны обвинения родилась сумма ущерба, нанесенная муниципалитету – 180 тысяч рублей.

И вот в этот понедельник произошла еще одна презентация: в суд прибыл независимый оценщик Игорь Ильин, который по просьбе следствия (как он признался, бесплатно, в отличие от других специалистов этого профиля!) оценил земельный участок дочери мэра в 919 тысяч рублей.

Ну, поговорку про «бесплатный сыр» все знают, но все-таки, на наш взгляд, даже бесплатную работу оскорбительным словом «халтура» называть не хочется. Назовем ее волонтерством – сейчас это слово в тренде. Итак, волонтер-оценщик Игорь Ильин открыл на суде секреты профессии применительно к отдельно взятому участку на ул.Пастера, 44/2 и тонкости своего существования в этой непростой отрасли.

Например, он очень удивил присутствующих тем, что за 18 лет работы оценщиком ни разу не видел корректировки на рельеф (профессор Хлопцов «нервно курит в коридоре»!). Надо ли говорить, что рельефом участка Светланы Кляйн (рядом с домом - овраг глубиной 3 метра) оценщик не заморачивался. Доступность участка? Поскольку там нет искусственных преград типа шлагбаума, значит, участок является доступным (не беда, что проход возможен только через смежные участки: все люди – братья!). Хорошо опять же, что оценщика Ильина не слышал замгубернатора Евгений Паршуто, который недавно хоть с сожалением, но все-таки публично признал улицу Пастера «третьесортной, заштатной» улицей. Потому что Игорь Владимирович назвал улицу Пастера «в какой-то степени престижным районом». Правда, он не расшифровал, в какой конкретно степени.

И еще: адвоката Ларису Шейфер смутило, почему ответ оценщика на запрос следователей о рыночной стоимости участка по ул.Пастера,44/2 от 2 декабря 2020 года до копеек совпал с результатами судебной экспертизы от 14 января 2021 года.

- Вы заранее знали, что именно вам закажут судебную экспертизу? – поинтересовалась адвокат.

Но главный сюрприз ожидал нас в конце заседания, когда слово взял представитель потерпевшей (от мэра Кляйна) стороны - муниципалитета - и предоставил справку департамента недвижимости «об отсутствии ущерба» в связи с продажей земельного участка по ул.Пастера, 44/2. «Потерпевший», который ничего не «потерпел», в лице симпатичной сотрудницы департамента правового обеспечения так и заявил суду: «Потерпевший претензий не имеет»

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