Дело Кляйна: в пятницу - последнее слово подсудимого

Обвинение просит суд назначить мэру Томска Кляйну пять лет лишения свободы. Фото: Валерий Доронин.

День 22.12.2021, состоящий из четырех «двоек» и двух «единиц», по определению не мог быть положительным. Хотя начиналось все вполне себе миролюбиво: в начале судебного заседания адвокаты мэра попросили суд приобщить к делу многочисленные положительные отзывы, данные Ивану Кляйну самыми разными организациями, структурами, органами власти. Характеристики, подписанные председателем Законодательной Думы Томской области Оксаной Козловской, руководителями областного и городского советов ветеранов Великой Отечественной войны, Ассоциации сибирских и дальневосточных городов зачитала адвокат Марина Вихлянцева.

Отличник по жизни

Судья Николай Хабаров доброжелательно попросил подсудимого «рассказать немного о себе» - и Иван Кляйн рассказал. И о детстве в простой дружной семье, где все привыкли работать, и о службе в Советской Армии, и о студенческом отряде, школу которого он прошел в Томском политехническом. Отличник по жизни, а не только по школьному аттестату и вузовскому диплому, он поступил главным механиком на Томский пивзавод. А потом вместе с командой профессионалов начал реконструкцию устаревшего предприятия. Замена старого оборудования на суперсовременное и, как следствие – рост объемов продукции, ассортимента, превращение допотопного производства во флагман томской «пищевки». С миллиардными отчислениями налогов в бюджеты всех уровней и миллионными вкладами в благотворительность.

Губернатор Томской области, который знал деловые качества Кляйна по депутатской деятельности, звал его на работу своим заместителем – тот отказался. А когда предложили поучаствовать в выборах мэра Томска – отказаться не смог. И выиграл выборы дважды. Из достижений на посту мэра сам Иван Кляйн считает не только благоустройство города, создание интересных общественных пространств, но и победу мэрии Томска в номинации «Лучшая администрация города», запатентованный бренд «Томск – студенческая столица», и, конечно, почетное звание «Город трудовой доблести».

А теперь – слово прокурору

А во второй половине дня выступил государственный обвинитель, прокурор Сергей Шабалин. Он начал с краткого экскурса в тему: «Что такое личная заинтересованность, семейственность, и как они ведут к коррупции». Думаю, что этот экскурс нужно обязательно заучить всем желающим поработать в органах власти - включая самые верхние эшелоны. Итак…

- Семейственность, как одно из проявлений личной заинтересованности - это явление, которое часто поражает аппарат органов публичной власти, искажает цели и задачи их работы, - строго начал Сергей Борисович. - Это в свою очередь приводит к деградации системы власти в целом, дезорганизации системы управления.

Все наверняка приготовились слушать о детях и родственниках чиновников, которые работают в органах власти «по наследству». Но нет.

- Как следует из материалов дела, Иван Григорьевич Кляйн является основным акционером ОАО «Томское пиво», владеет более 50 % акций. Этот бизнес подсудимого можно без преувеличения назвать семейным. Его дочери и супруга также являются акционерами завода. Став мэром, Иван Кляйн, как и его близкие, не вышел из состава акционеров, полностью сохранив размер своей доли, передал акции на доверительное управление своей супруге и по совместительству гендиректору Г.И. Кляйн. Это не противоречит закону. Но по существу носит достаточно формальный характер. В том числе, учитывая, что супруги Кляйн проживали единой семьей в одном жилом помещении. Таким образом, бизнес семейным быть не перестал…

Давайте в этом случае обойдемся без комментариев и процитируем еще один вывод обвинения.

- Из показаний Галины Кляйн следует, что после избрания на пост мэра Ивана Григорьевича объем благотворительной помощи со стороны завода в адрес города вырос, - продолжал Сергей Борисович. - И вот вопрос: что же служит первопричиной такой вот щедрости - беспокойство о нуждах города или создание дополнительного политического имиджа своего главного акционера? На этот вопрос каждый пусть ответит сам.

Цель марафона

Очень хочется ответить, но тоже пока промолчим. Ну, а дальше было ровно то, что уже происходило несколько месяцев назад, в начале рассмотрения в суде уголовного дела И. Кляйна, когда прокурор зачитывал строки обвинительного протокола. И про отказ предпринимателю Р. Аминову в пользу развития ОАО «Томское пиво», и про незаконное предоставление земельного участка дочери мэра с ущербом казне в 180 тысяч, и про преференции «Томскому пиву».

Прокурор Шаболин особо подчеркнул:

- В данной ситуации в качестве последствий является существенное нарушение интересов общества, государства, подрыв авторитета органов местного самоуправления.

Не мне одной в этот момент очень хотелось спросить: является ли существенным подрывом авторитета правоохранительных органов, к примеру, арест по подозрению в многомиллионной взятке начальника отдела по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Томской области С. Арефьева? Того самого, который курировал дело Кляйна? Все ли тут в порядке с балансом интересов общества и государства? Ни на чем не настаивая, только спросить…

Любопытно еще, конечно, узнать, к чему был этот многомесячный судебный марафон с допросами более 90 свидетелей? Авторитетные и влиятельные люди при должностях, профессионалы, вызванные в суд стороной обвинения, говорили ровно обратное выводам следствия. Только это почему-то никак не повлияло на изначальные, выдвинутые много месяцев назад, постулаты обвинения. Во вчерашней речи прокурора мы услышали просто подробное изложение этих же выводов следствия, которое вели, я извиняюсь за повтор, сотрудники томского следкома, руководитель отдела которого арестован по подозрению во взятке в особо крупном размере.

По нереабилитирующим – не надо

Понятно, что у прокурора работа такая – обвинять. Но если права народная мудрость: обещать – не значит жениться, то и просить 5 лет колонии для мэра, который не замарал себя взяткой, а выбрал интересы жителей большого микрорайона в ущерб интересам одного (или пары) бизнесменов – не значит их получить. Суд и только суд будет решать вопрос, связанный с виновностью или невиновностью мэра Томска. С учетом мнения всех допрошенных свидетелей, которые были предупреждены об ответственности в случае дачи ложных показаний.

И еще. Судья Хабаров накануне проинформировал подсудимого, что по третьему эпизоду (незаконное предпринимательство, т.е. управление ОАО «Томское пиво» из кресла мэра) есть возможность прекратить уголовное дело по нереабилитирующим основаниям. Если обвиняемый, даже не признавая своей вины, согласится на прекращение уголовного дела, то в этом случае вопрос о виновности не ставится. Судья поинтересовался у Кляйна:

- Вы как к этому относитесь?

- Не надо мне по «нереабилитирующим», - упрямо, хоть и слегка раздраженно, ответил подсудимый. - Не хочу я этого и даже теоретически не представляю себе, как такое возможно.

Может, кому-то это покажется странным и даже подозрительным, но отстраненный мэр Томска упорно «держит фасон», считая вышедшие из частого употребления слова «честь» и «благотворительность» по-прежнему нормой своей жизни.

В пятницу в Советском районном суде планируется завершение судебного процесса по делу И. Кляйна: ожидается последнее слово подсудимого.

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