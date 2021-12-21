Кляйн:«Я руководствовался только интересами жителей Томска»

В Советском районном суде Томска мэр областного центра Иван Кляйн отверг все обвинения в превышении должностных полномочий. Фото: Валерий Доронин.

Ему предложили выбор – выступать с места или с трибуны. Он выбрал более привычный способ и пошел к трибуне. Выступление мэра Томска Ивана Кляйна в судебном заседании продолжалось несколько часов. Вот лишь несколько отрывков из речи подсудимого.

Спасибо всем, кто верит в мою невиновность

- Ваша честь! Я хочу сказать важные для меня слова от сердца и обратиться к томичам, сказать слова благодарности всем, кто не остался равнодушным к ситуации с мэром. Огромное всем человеческое спасибо за поддержку на протяжении вот уже более года меня, моей семьи. Спасибо за вашу веру в меня, за то, что с самых первых дней моего задержания и по сегодняшний день вы, томичи, настоящие томичи, находитесь рядом. Встречаете и провожаете меня на все заседания суда.

Я искренне благодарен всем руководителям предприятий, политикам разного уровня, врачам, журналистам и простым томичам, которые с первого дня моего задержания не поверили в предъявленное следствием обвинение.

Отдельные слова благодарности я хочу сказать своей семье, врачам, особенно медикам НИИ онкологии во главе с главным врачом за проведенные две сложные операции, за последующую реабилитацию – практически 4 месяца я был в больнице, под домашним арестом. Их профессионализм, чуткое отношение позволили мне пережить эту сложную ситуацию и побороть болезнь. Словом, вместе с томичами, с семьей, мы справились с этой ситуацией.

Надеюсь, сегодня, когда идет к завершению судебное разбирательство, мы вместе отстоим правду. Всем вместе и каждому из вас я хочу сказать «спасибо» и передаю низкий поклон.

Отказ был в компетенции мэра

Ваша честь! Уважаемые участники процесса! Свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.286 УК РФ по двум эпизодам и ст.289 УК РФ я не признаю, так как преступлений не совершал. И уверен, что в каждом отдельном случае я действовал без нарушений закона.

В эпизоде о якобы незаконном отклонении заявления предпринимателя Аминова свою вину я не признаю. При подписании постановления от 23 января 2017 года об отказе в изменении территориальной зоны я не превышал своих полномочий, не совершал уголовно наказуемых деяний. Я убежден и сегодня, и на момент подписания постановления, что основания для отклонения смены зонирования в микрорайоне Мокрушинский были обоснованными и целесообразными.

Надо учитывать, кстати, что данное постановление не было признано незаконным в судебном порядке. Прокуратура области, которая по роду своей деятельности осуществляет надзор за деятельностью администрации города, за все эти годы не вынесла протест на указанное постановление. Осуществляя надзор, ничего противозаконного законники не узрели. Принятие данного постановления находилось в моей компетенции согласно законом установленных полномочий градоначальника.

Дороги, социалка и зона

В постановлении приведены три основания для отклонения предложения Аминова. Первое: транспортная доступность. Существующее состояние транспортной сети в районе Транспортной площади, Транспортного кольца и железнодорожного переезда в районе улицы Мокрушина, а также бурное развитие жилищного строительства в южном направлении Томска, не позволяют в микрорайоне разместить дополнительный жилищный кластер, обеспечив нормальную транспортную доступность к центру города. Два железнодорожных переезда на один микрорайон – такого в Томске больше нет нигде. А потом застройка микрорайона Южные ворота, поселка Залесье…Соответственно, пропускная способность этого узла с каждым годом уменьшается. Весомое обоснование для отказа. Что тут незаконного?

Второе: для обеспечения жилого кластера объектами социального назначения необходимо их размещение согласно нормативам. В микрорайоне Мокрушинский школа № 49 учила детей в 2 смены, детсад был переполнен. Что надо было сделать? Согласиться с застройкой и усугубить проблему и теперешних жителей, и будущих? Ничего из того, что красиво рисовал архитектор, привлеченный предпринимателем Аминовым, не было в первом градостроительном обосновании, когда застройщик просил поменять зону. Но ведь нельзя без детских садов строить огромный микрорайон!

И третье. Решением Думы Томска 2007 года на этой территории существовала санитарно-защитная зона промышленного предприятия – Томского радиотехнического завода. Складские помещения завода в тот момент находились на данном земельном участке и не были снесены. Для решения вопроса о смене зонирования нужно было представить документы, которые подтверждали бы прекращение производственной деятельности на этом участке, а также документы, подтверждающие приведение участка в нормативное состояние. Этих документов не было.

Вот три основные момента, по которым было отклонено заявление предпринимателя Аминова. На каком этапе я превысил должностные полномочия?

Этот 76-й километр…

Ваша честь, предприниматель Аминов указывает в своих обвинениях на проект транспортной развязки на 76-м километре. Но первые деньги на «76-й километр» поступили в апреле 2017 года: как я мог знать об этом в ноябре-декабре 2016 года? Средства выделяет правительство: 3 месяца прошло, пока они дошли до области. Сначала поступили первые 100 миллионов из необходимых 1 млд.700 млн.рублей. Это семнадцатая часть требуемого! Причем из этих 100 миллионов часть средств пошла на корректировку проектной документации, потому что прежняя уже устарела… А реальное финансирование началось только в 2019 году: тогда было выделено 700 миллионов, в 2020 году – еще 600 миллионов. Денег городской казны (у нас остается 7 копеек с рубля, об этом сказала в суде свидетель Ярцева) не хватает даже на исполнение полномочий по Федеральному закону о местном самоуправлении. Какие дороги? Мы не можем себе этого позволить. В 2019 году муниципалитет передал свои полномочия на уровень области, чтобы решить проблему Транспортной площади. Тогда запроектировали путепровод на пересечении улиц Красноармейская, Нахимова, Елизаровых…

Так можно всех мэров в стране пересажать

Давайте представим, что я согласился с предложением Аминова и подписал постановление. На следующий день жители Мокрушинского обвинили бы меня в том, что я предпочел интересы бизнеса одного предпринимателя интересам жителей нескольких микрорайонов. И что, снова было бы уголовное дело? У нас в Томске существуют прямые выборы мэра. У нас народ решает, кого выбрать своим градоначальником, который будет защищать его интересы. У меня не было цели воспрепятствовать бизнесу предпринимателя Аминова. А если использовать формулировку следствия «нарушение интересов частного застройщика», то так можно всех мэров в стране пересажать. О полномочиях мэра в Уставе города написано: «Защита интересов жителей Томска». Этим я и руководствовался.

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