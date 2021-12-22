Полиция предъявила обвинение мужчине, который поджег «Ленту» в Томске

В Томске сотрудники полиции предъявили обвинение 33-летнему томичу, который поджег гипермаркет «Лента». Пироману грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Следователями СО ОМВД России по Кировскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 21 декабря, в Томске на ул. Елизаровых, 13, загорелся гипермаркет «Лента». Официальная причина пожара - поджог.

В полиции рассказали, что во время тушения возгорания, мимо гипермаркета проезжал капитан полиции Антон Смирнов, старший участковый уполномоченный ОМВД России по Кировскому району города Томска и, увидев задымление, сразу же подъехал ко входу. Полицейский незамедлительно оказал помощь в эвакуации граждан, а в ходе опроса свидетелей установил личность мужчины, причастного к поджогу.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали подозреваемого, который предположительно поджог супермаркет. Им оказался, работник одной из подрядных организаций в «Ленте». После задержания мужчина не мог объяснить причину своего проступка, но через некоторое время он рассказал, что сделал это на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети. Обвиняемый облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог горючей смеси.

В пресс-службе добавили, что стражи порядка продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы. Санкция статьи, по которой обвиняют пиромана, подразумевает до пяти лет лишения свободы.

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