В Томской области оперштаб разрешил проведение новогодних праздников, но с ограничениями

Оперштаб Томской области принял ряд новых решений и разрешил проведение новогодних праздничных мероприятий в помещениях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперштаб Томской области принял ряд новых решений и разрешил проведение новогодних праздничных мероприятий в помещениях как для детей, так и для взрослых, но при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Об этом 16 декабря сообщила администрация области в своем telegram-канале.

- В связи с тем, что нам удалось сдержать рост числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией, оперштаб принял решение разрешить проведение новогодних мероприятий с обязательным соблюдением санитарных требований, - сообщила замгубернатора Томской области по социальной политике Алена Левко.

В детских садах и школах разрешили проведение новогодних утренников, но только в пределах одной группы, то есть смешение двух и более групп или классов недопустимо. Однако, как и в прошлом году, мероприятия будут проходить без присутствия родителей и других законных представителей.

Что касается традиционных детских новогодних спектаклей, то они тоже будут проходить в ограниченном формате. Загрузка зала должна составлять не более 50% от его вместимости и с соблюдением социальной дистанции.

Культурные мероприятия и корпоративы для взрослых разрешены при заполнении не более 70% зрительских мест. Помимо этого, персонал заведения, артисты и аниматоры могут работать только лишь при наличии у них QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации или медицинского документа о перенесенном не позднее 6 месяцев назад заболевании коронавирусом.

Студенческому сообществу также разрешено проведение новогодних мероприятий в очном формате, однако допускаться на них будут только студенты с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании.

Накануне новогодних праздников увеличится поток покупателей в торговых центрах, в связи с этим оперштаб порекомендовал и магазинам внести коррективы в свой режим работы.

«В преддверии новогодних праздников магазинам рекомендовано для рассредоточения покупателей увеличить время работы торговых объектов вплоть до перевода на круглосуточный режим работы, увеличить количество работающих касс, а продовольственные ярмарки проводить с использованием уличных площадей», - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Утренники в школах и в детский садах Томска пройдут без присутствия родителей Детские мероприятия пройдут в малых группах (подробности)

В новогоднюю ночь-2022 в Томске будет работать около 40 единиц общественного транспорта По предварительным данным, транспорт будет курсировать до 2:00-3:00 часов ночи (подробности)

Губернатор Томской области продлил режим повышенной готовности в регионе на неопределенный срок, но смягчил ряд ограничений В Томской области отменили QR-коды при входе в ТРЦ (подробности)