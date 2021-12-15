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Общество15 декабря 2021 8:30

Утренники в школах и в детский садах Томска пройдут без присутствия родителей

Детские мероприятия пройдут в малых группах
Ксения Высотина
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В школах и детских садах пройдут утренники, но это будут праздники внутри коллективов.

В школах и детских садах пройдут утренники, но это будут праздники внутри коллективов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В томских школах и дошкольных учреждениях новогодние утренники пройдут без присутствия родителей. Об этом сообщил заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко в ходе пресс-конференции.

- Мы не можем лишить детей праздничного настроения. В школах и детских садах пройдут утренники, но это будут праздники внутри коллективов: групп в детских садах и классов в школах. Общешкольных елок организовано не будет, - рассказал заммэра.

Он также отметил, что все детские мероприятия пройдут в малых группах. Помимо этого, для соблюдения санитарных требований было принято решение провести праздники без присутствия родителей.