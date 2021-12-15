В новогоднюю ночь-2022 в Томске будет работать около 40 единиц общественного транспорта

в новогоднюю ночь на линию выйдут порядка 40 единиц техники. Фото: Ксения Высотина

В новогоднюю ночь-2022 в Томске будут работать около 40 маршруток, троллейбусов и трамваев. По предварительным данным, общественный транспорт будет курсировать до 2:00-3:00 часов ночи по основным магистралям. Об этом на пресс-конференции 15 декабря сообщил заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

- Мы предусмотрим все основные магистрали, так, чтобы жители из разных точек города могли доехать до центра и посмотреть фейерверк. В общей сложности в новогоднюю ночь на линию выйдут порядка 40 единиц техники, - отметил Чубенко.

На сегодняшний день уже известно, что на линию выйдут троллейбусы №3,6,2, а также маршрутки № 53, 30, 33,12,25. Курсировать будет транспорт, который едет по пр. Ленина, Фрунзе, а также возможность приехать в центр города и уехать обратно смогут жители Каштака, пл. Южной, Иркутского тракта и так далее. Заммэра также уточнил, что за проезд в общественном транспорте в новогоднюю ночь придется заплатить по двойному тарифу. Подробное расписание появится позднее.

Чубенко также добавил, что для движения транспорта будет перекрыта ул. Советская, так как стадион «Труд» станет площадкой для запуска новогоднего фейерверка.

Добавим, что подробное расписание движения общественного транспорта в новогоднюю ночь появится после комиссии по организации безопасности движения, где городские власти совместно с ГИБДД утвердят окончательную схему перекрытия улиц.