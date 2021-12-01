Губернатор Томской области продлил режим повышенной готовности в регионе на неопределенный срок, но смягчил ряд ограничений

Теперь QR-коды не нужно показывать при входе в ТРЦ, их будут проверять при входе в развлекательную зону. Фото: Ксения Высотина

Во вторник, 30 ноября, стало известно, что в Томской области режим повышенной готовности продлен с 1 декабря на неопределенный срок, при этом ряд действовавших ограничений смягчили. Соответствующий указ подписал губернатор Сергей Жвачкин. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

- Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Томской области снизились с прошлой недели на 10%, - прокомментировал свое решение губернатор. - Ежесуточно выявляется примерно одинаковое количество заболевших. Да, их до сих пор много, но цифра стабильна, она не растет. Как мы и обещали, при первых признаках стабилизации ситуации мы первым делом пойдем на смягчение мер для бизнеса и людей. Сегодняшняя обстановка позволяет это сделать. Но это не отменяет нашей большой настороженности по отношению к болезни. Если мы увидим рост, если темпы вакцинации снизятся - условия режима снова будем пересматривать.

Фото: Ксения Высотина

Таким образом, томские кафе и рестораны, а также развлекательные учреждения с 1 декабря могут возобновить работу по ночам, но при условии допуска посетителей по QR-кодам или с отрицательными ПЦР-тестами и наполняемость их должна быть не более чем на 70%, а детские развлекательные центры теперь смогут работать при заполнении наполовину.

«У их посетителей должны быть с собой сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании, или действующий отрицательный ПЦР-тест. Один из этих документов должны иметь при себе и сотрудники. Участники контрольных рейдов вправе попросить вместе с сертификатом любой документ, удостоверяющий личность. Сохраняются требования к масочному режиму и обеззараживанию помещений, наличию антисептиков», - уточнили в оперштабе.

Фото: Ксения Высотина

Сертификаты о вакцинации не потребуются для посетителей всех магазинов, учреждений здравоохранения, госучреждения, а также в банках и их мобильных офисах.

Фото: Ксения Высотина

Напомним, что режим повышенной готовности в Томской области был установлен в марте 2020 года. Жители региона обязаны носить маски и предъявлять QR-коды в учреждениях культуры и спорта, заведениях сферы услуг. Сертификат о вакцинации с 8 ноября были обязательными при посещении торгово-развлекательных центров.

Фото: Ксения Высотина

Добавим, что 30 ноября в Законодательной Думе Томской области обсудили федеральный законопроект «О QR-кодах».

Ранее в думу поступило порядка 1 800 обращений томичей, еще около 600 обращений поступило в адрес региональных депутатов лично. В них местные жители высказываются против принятия проекта федерального закона, полагая, что его принятие повлечет нарушение прав граждан.

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