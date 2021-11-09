Заместитель гендиректора ОАО «Томское пиво» по безопасности Виктор Осипов дал показания по делу Ивана Кляйна

8 ноября показания суду дал заместитель гендиректора ОАО «Томское пиво» по безопасности Виктор Осипов. Фото: Валерий Доронин.

В Советском районном суде продолжается судебный процесс по делу томского мэра Ивана Кляйна. В понедельник, 8 ноября, показания суду дал заместитель гендиректора ОАО «Томское пиво» по безопасности Виктор Осипов.

Виктор Петрович Осипов, в прошлом - экс-начальник Советского РОВД, пришел в судебное заседание, чтобы ответить на вопросы обвинения по третьему эпизоду дела И.Кляйна, касающемуся незаконного участия мэра в управлении предприятием ОАО «Томское пиво». Ну, скажу я вам, словесная дуэль между представителями разных ветвей правоохранительной системы, да еще разных поколений – это не просто дуэль. Это коррида!

«Разминка» была короткой

А начинался поединок «мента» Осипова с прокурором весьма традиционно. С «визитки». Виктор Петрович рассказал, что знакомы они с Иваном Григорьевичем достаточно давно, поскольку хоть и в разные годы, но закончили один вуз – Томский политехнический, да еще и один факультет – автоматики и вычислительной техники, да еще оба были активистами-стройотрядовцами. У них с Кляйном был почти один круг знакомых, поэтому не случайно Иван Григорьевич пригласил Виктора Петровича, когда тот вышел в отставку, к себе на завод. С 2001 года Осипов там и работает.

Вопрос прокурора «для разогрева» был такой:

- С 2013 года, с тех пор, как стал мэром, Иван Григорьевич принимал участие в деятельности завода?

- Вы знаете, нет. Через меня проходит очень много документов – договора, счета и прочее. Я не видел ни одного документа, подписанного Иваном Григорьевичем.

Ну что, один балл уже есть у товарища полковника, согласитесь.

- Вы лично какой-то контакт поддерживали с Кляйном после того, как он стал мэром? – пошел в легкое наступление прокурор.

- Не так часто, поскольку понимаю, что у мэра много проблем. Но все обращения, которые к нему были, касались вопросов жизни города, - с готовностью отбивал нетрудные «пасы» бывший милиционер.

- А с Суриковым Евгением Ивановичем вы знакомы? – продолжать играть своей «жертвой» представитель обвинения.

- С Суриковым я познакомился в 2010-2011 годах, когда он был назначен начальником Советского райотдела милиции. У нас есть традиция: новый начальник всегда знакомится с ветеранской организацией и встречается с бывшими начальниками.

- А когда он стал заместителем мэра по безопасности, вы с ним контактировали?

- Да. Опять же по вопросам безопасности: «Томское пиво» организовывало фейерверки на День томича, на Новый год. И вопросы безопасности предприятия мы вместе решали.

По-взрослому

А дальше «пробные» удары кончились. И без предупреждения о «нападении» начался «взрослый» разговор.

- Проводилась ли сотрудниками полиция выемка документов в ОАО «Томское пиво» в 2018 году?

Но Осипов был готов.

- Да. Проверок у нас всегда было много. В 2018 году проверку проводили работники ОБЭП, было изъятие документов. Прокуратура, кстати, нас в тот год тоже проверяла, и та проверка прошла без замечаний. Когда пришел ОБЭП, гендиректора не было на месте. По-моему, Галина Ивановна Кляйн в тот момент находилась в Германии, на выставке производителей пивного оборудования. А у нас она в обязательном порядке требует, чтобы ей сообщали о любых мероприятиях на заводе. Естественно, мы пытались ей дозвониться. Но не смогли. Тогда я решил позвонить Ивану Григорьевичу. Как супругу. Дозвонился, вкратце сказал, что на завод пришла проверка, но лично я не переживаю.

- Как Иван Григорьевич отреагировал на ваш звонок?

- Просто принял информацию к сведению. Я же его просто проинформировал. Не ждал ни советов, ни указаний, не просил помощи.

Пойти с козырей

И вот тут прокурор буднично вытащил главный «козырь» - расшифровку телефонных разговоров. Этот диалог двух сильных людей – для вас.

Прокурор:

- Вы говорите: «Шеф, там вроде все нормально». Почему вы мэра называете «шефом»?

Виктор Осипов:

- Во-первых, я люблю это слово. Первым человеком, которого я называл шефом в институте, был наш заведующий кафедрой. Потом, когда служил в органах, я называл словом «шеф» своих старших товарищей, полковников и генералов. А когда поступил на «Томское пиво», моим непосредственным руководителем был гендиректор Иван Григорьевич Кляйн. И, что совершенно естественно, я его тоже называл шефом. Позже он ушел в мэрию, но для меня он остался «шефом». Но уже не как директор, а как мэр. Потому что кто такой мэр? Это шеф. Начальник для всех нас, порядочных горожан.

- Хорошо. В этом же предложении вы оповещаете: «Я с Женей Суриковым переговорил». Что означает эта фраза?

- Да, переговорил. Но не по поводу проверки. Я уже говорил, по каким вопросам мы с Суриковым общались.

- Мэр говорит вам: «Без паники. Главное, чтобы в СМИ не прошло». Это о чем?

- Как видите, здесь прямого указания нет. Возможно, это было просто пожелание, высказанное в ходе разговора. Не более того.

Это «ни о чем»

- А дальнейшие ваши слова о том, что «Николаич сильно растерялся» - это о чем? И кто такой Николаич?

- Я так понимаю, это Виктор Николаевич Матях, главный инженер, который в тот момент исполнял обязанности гендиректора. Любой штатский растерялся бы, когда 20 человек омоновцев зашло на предприятие – это естественная реакция порядочного человека.

- Вот вы говорите: «Там все чисто. Я думаю, и здесь отобьемся». Это о чем?

- Это ни о чем. Я имел в виду предыдущую прокурорскую проверку: приехали, проверили - все чисто. Кстати, и эта проверка закончилась так же нормально: нам вернули все документы. Правда, через год. А «отобьемся» - это сленг, понятно, да?

- Разговор у вас заканчивается тем, что мэр говорит: «Ладно, отрабатывайте». Что значит: «отрабатывайте»?

- Он хотел сказать: идите, работайте. Это ваша работа, вы и работайте. У меня, у мэра, своих дел полно.

- А ваши слова «будем стараться» что означают?

- Это же шутка! Мы очень часто разговаривали в таком полушутливом тоне.

- А вот этот телефонный разговор: «Шеф, я с Просторного доехать не успеваю…»

- Поскольку Галина Ивановна так и не вышла на связь, я решил переговорить с Иваном Григорьевичем лично. Подъехать и переговорить.

- А почему по телефону-то нельзя было переговорить? (Ну, ответ на этот вопрос теперь-то уж точно известен всем. - Авт.)

- По телефону – это одно, а лично – совсем другое дело, - тактично вывернулся полковник Осипов.

- Куда вы хотели подъехать?

- Судя по разговору, я так никуда и не подъехал.

- А куда хотели-то?

- Ну, когда надо было решить какой-то общегородской вопрос, проще было застать Ивана Григорьевича либо в конце рабочего дня, когда он шел домой, либо до начала работы.

- Где застать?

- Слушайте, а какая разница в принципе? Это имеет какое-то значение?! - попытался было возмутиться полковник. Тут подал голос до сих пор молчавший, но с большим интересом следивший за поединком судья:

- Что имеет значение, здесь буду решать я.

Чашка кофею

А прокурор уже готовился праздновать свою маленькую победу:

- Вы спрашиваете у Кляйна: «Завтра на работу в мэрию пойдешь?» Это о чем?

- Вот! – отчего-то обрадовался Осипов. - Это я как бы напрашивался на встречу: может, я тогда утром подскочу? Может, он в мэрии чашкой кофе бы угостил…

- И часто вы кофе пили у мэра на работе?

- К сожалению, редко!

- Но пробовали? – уколол-таки обвинитель.

- Пробовал, - с готовностью подтвердил Осипов. - Я вам скажу, что по роду деятельности я был знаком со всеми бывшими мэрами города Томска. Поскольку мэрия находится на территории Советского района, то я пил кофе с товарищами Коноваловым, Гончаром, Макаровым.

Судья, как любой уважающий себя рефери, должен был завершить эту страстную дуэль на высокой ноте:

- Вот вы сказали, что звонили Кляйну решать общегородские вопросы. А по общеобластным вопросам вы кому звонили? И по общефедеральным?

Осипов не растерялся:

- Я могу назвать фамилии.

Фамилии, к счастью, не потребовались.

Поскольку эффектный поединок двух представителей нашей правоохранительной системы случился в канун когда-то всенародно любимого праздника – Дня милиции, то победу в этом раунде давайте отдадим товарищу полковнику. Так будет справедливо. А у прокуратуры праздник совсем в другой день.

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