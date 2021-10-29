По делу мэра Ивана Кляйна выступил заместитель генерального директора ОАО «Томское пиво» по закупкам, планированию, логистике Василий Руссков

В Советском районном суде по делу мэра И.Кляйна выступил заместитель генерального директора ОАО «Томское пиво» по закупкам, планированию, логистике Василий Руссков. Фото: Валерий Доронин.

О сотрудничестве и разногласиях

Василий Владимирович Руссков и говорил не как обычный свидетель, и паузу держал по-особенному. Классический тип русского интеллигента. Его легко представить не в зале судебного заседания, а скорее, в вузовской аудитории, на трибуне лектора. А какую же тему он может читать? Ну, к примеру, такую: «Эволюция стратегии национальной безопасности Германии». Или, допустим, «Германо-американское сотрудничество и разногласия в процессе трансформации НАТО». Куда как современно, согласитесь.

Если вам сказать, что в четверг в Советском районном суде показания по делу градоначальника И.Кляйна давал автор диссертации с названием «Политика ФРГ и США по вопросам развития европейской системы безопасности (1998-2005гг.)», кандидат исторических наук Василий Руссков, вы не очень удивитесь? Перечисленные темы – это названия глав его кандидатской диссертации. Которую он защитил в Томском госуниверситете в 2007 году, а научным руководителем у него был любимый многими поколениями не только историков, но и журналистов, профессор Михаил Пелипась. Я теперь пользуюсь советами судьи Николая Хабарова и уже почти ничему не удивляюсь: в жизни действительно все бывает.

Но Василий Владимирович в суде ни словом не обмолвился о своем научном прошлом! Говорил только о современности. Отвечая на вопрос судьи про разговоры с мэром, рассказал, что было несколько бесед по телефону. Когда Томску было присвоено звание «Город трудовой доблести», В.Руссков поздравил И.Кляйна с этим событием. Вспомнил на суде:

- Мы обсудили с ним и присвоение почетного звания, и поговорили про город, про его судьбу.

И добавил скромно:

Я - профессиональный историк и мне такие разговоры интересны.

Кандидат исторических наук, заместитель генерального директора ОАО «Томское пиво» по закупкам, планированию, логистике Василий Руссков работает на предприятии с 2003 года. А с 2010 года он занимает высокую должность заместителя гендиректора. Рассказ Василия Владимировича о том, как они общались с Иваном Григорьевичем в период его работы мэром Томска, звучал увлекательно и свежо. Эта тема особенно интересовала прокурора, но и остальным тоже было любопытно послушать. Начали, как водится, с расшифровки телефонных переговоров…

- Иван Григорьевич спросил у меня, как дела, что нового, и я коротко начал рассказывать, - начал повествование Руссков. - Все в общем плане: как мы работаем и какие сложности на сегодняшний день у нас есть. Это была общая информация без каких-либо детализаций.

- Тем не менее, в этом разговоре достаточно много подробностей, связанных с объемом продаж, с ассортиментом, – не дремал прокурор.

- Из нашего разговора следует, что Иван Григорьевич был не в курсе этих фактов, что как раз свидетельствует о том, что он не владел ситуацией. И я, говоря о предприятии, которое функционирует на территории Томска, является одним из крупнейших налогоплательщиков, просто коротко охарактеризовал ситуацию. Позвонил бы мне заместитель губернатора, я так же отвечал бы. Объемы продаж – это открытая информация, которую может получить любой госслужащий. Это не коммерческая тайна.

- А вот насчет замгубернатора… - заинтересовался судья. – Он в реальности вам звонил?

- Да, звонил, и я рассказывал, - почему-то вздохнул Руссков. - Представителей нашего предприятия регулярно приглашают на совещания, в том числе, в областную администрацию. Приведу конкретный пример. Наш акцизный налог, налог на пиво, составляет более 3 миллиардов рублей в год. Эти средства поступают в бюджет Томской области. И когда у нас появляются сложности, например, случилось большое сокращение производства (это было связано с разными причинами, в основном с ужесточением государственного регулирования нашей отрасли), нас приглашали в администрацию области и задавали вопросы. И я там примерно то же самое говорил.

О лексике и суффиксах

Чувствовалось, что судья нашел в лице В.Русскова достойного по уровню собеседника, которого не испугаешь «трудными» вопросами.

- Из расшифровки телефонного разговора следует, что Кляйн обращается к вам: «дорогой», использует уменьшительно-ласкательные суффиксы: «что новенького? что хорошенького?»… Он только к вам так обращается или к любым сотрудникам «Томского пива» тоже? – попытался взять свидетеля на испуг судья.

- Мы работали десять лет в довольно плотном контакте, - не смутился Руссков. - Иван Григорьевич принимал меня на работу, был моим руководителем. У нас были… не могу сказать, дружеские, поскольку большая разница в возрасте, да и субординация, но отношения довольно близкие. Он мог себе позволить такой тон – в дружеской беседе. Ведь ему я в какой-то степени в сыновья гожусь.

- И еще. Тут в каждом предложении используется ненормативная лексика. Я не буду эти слова зачитывать, мы их уже слушали в закрытом заседании. Это только с вами Кляйн такую лексику использовал в разговоре? Или со всеми? – снова пошел в наступление судья.

- Это бывало нечасто. Но в неформальных беседах, может быть, могло проскальзывать, - честно ответил свидетель Руссков.

Адвоката Андрея Гривцова интересовало, кто принимает управленческие решения на заводе с 2013 года, с тех пор, как Иван Кляйн стал мэром?

- И по уставу, и по факту – гендиректор Галина Ивановна Кляйн, - пояснил заместитель генерального. - Она выполняет всю оперативную управленческую деятельность – заключает сделки, подписывает приказы, распоряжается финансами. Это огромный массив документации, сотни документов каждый день. Что такое руководить предприятием с таким оборотом? Это многоплановая деятельность, которой невозможно заниматься время от времени. Так не бывает в бизнесе. Это работа, которая требует постоянной вовлеченности – 24/7. Иначе предприятие не сможет быть конкурентоспособным.

Чего не решает мэрия

И, конечно, был вопрос о преференциях «Томскому пиву» со стороны администрации Томска - как без этого?

- Нет, мне ничего не известно ни о льготах, ни о преимуществах. Я бы с другой стороны посмотрел, - оживился Руссков. - Наша деятельность подотчетна федеральным органам контроля и надзора. Помимо Росалкогольрегулирования, это и Роспотребнадзор, и Ростехнадзор, и Государственная инспекция труда… Эти вопросы не решаются в мэрии Томска.

А дальше в голосе свидетеля явственно послышались и горделивые нотки:

- Мы - предприятие федерального охвата, международного масштаба, с большой экспортной составляющей. Основной объем продукции у нас реализуется не в Томске. И основные наши контрагенты – не резиденты Томской области. Я даже не представляю, какие преференции нам может дать томский муниципалитет с его полномочиями?

Этот едва заметный момент, конечно, не мог упустить «Их честь». С большим, как показалось, удовольствием вернув оратора на грешную землю:

- Предприятие у вас федерального уровня, но оно все-таки в Томске находится? Вы по томской земле пиво возите?

Но соперник попался явно достойный:

- В основном мы возим по федеральным трассам.

- А внутри Томска ездят машины «Томского пива»? И потом – как насчет развития производства? - не собирался играть «в поддавки» судья. - Размещение квасных бочек взять опять же?

- Конечно, какие-то мелкие вопросы приходится решать с местной властью, - подумав, согласился со справедливым замечанием Василий Руссков.

Чтобы тут же снова броситься на амбразуру:

- Знаете, что касается развития, вы правы! Нам очень не хватает земли. И никто не может помочь. Муниципалитет Томска, в том числе. Никак не выделят нам землю, в том числе в аренду.

И вбил последний «гвоздь»:

- А тот земельный участок, на котором мы сегодня осуществляем производственную деятельность, был выделен предприятию в 1884 году.

Историк Руссков, как и следовало ожидать, победил свидетеля. Браво, Василий Владимирович.