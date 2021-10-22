Дело томского мэра Кляйна: показания суду дал бывший заммэра по капитальному строительству Владимир Костюков

В Советском районном суде продолжается судебный процесс по делу И.Кляйна.

В Советском районном суде продолжается судебный процесс по делу И.Кляйна, и на этой неделе показания суду дал бывший заместитель мэра по капитальному строительству Владимир Костюков.

Тревожный звонок

Суд рассматривал обстоятельства, касающиеся третьего пункта обвинения – незаконное участие градоначальника в предпринимательской деятельности. С точки зрения государственного обвинения, мэр Кляйн воспрепятствовал прокладке водопровода через Московский тракт открытым способом исключительно для того, чтобы не мешать движению покупателей к магазину ОАО «Томское пиво».

Однако выступивший в суде В.Костюков довел до участников судебного процесса иную - профессиональную - причину.

Сразу скажу, что Владимир Валерьевич, как настоящий строитель, то и дело сбивался в своем выступлении на слова-«профессионализмы», чем весьма повеселил суд. Чего стоят одни только «генчик» и «субчик», когда речь зашла о генподрядчике и субподрядчике! Даже судья рассмеялся, но потом попросил все-же говорить в суде «по-человечески».

«По-человечески» рассказ о том, как проводились землеустроительные работы на пересечении улиц Московский тракт и А.Иванова в 2018 году звучал в исполнении В.Костюкова тоже достаточно увлекательно. Но сначала – о звонке от мэра.

- Мне был звонок от Ивана Григорьевича о том, что наш профильный департамент выдал ордер на раскопки на пересечении Московского тракта и улицы Аркадия Иванова, - начал рассказ Костюков. - А у нас на улице Аркадия Иванова два года назад был сделан ремонт в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». И эта улица находится на гарантийном обязательстве. «Мы что, опять будем ямочный ремонт выполнять? – сказал мне мэр. - Разберитесь, в чем там проблема, почему нельзя по-другому вопрос решить?» Когда я прибыл на место, там уже были специалисты департамента дорожной деятельности, представители субподрядчика, заказчика – Томского госуниверситета.

Все дело в том, что Томский госуниверситет в тот момент сдавал новый объект – студенческое общежитие, которое находится на ул.А.Иванова, и требовалась укладка водопровода. Это можно было сделать, как пояснил суду В.Костюков, открытым способом, когда экскаватор копает траншею через всю дорогу, перекрывая движение автотранспорта, и закрытым – с помощью метода горизонтально-наклонного бурения. Надо было пробурить траншею под Московским трактом и затем протянуть пластиковую трубу к общежитию.

Казалось бы: учитывая все нюансы, профессионалам виднее, какой способ выбрать.

- Я задал вопрос субподрядчику: почему мы делаем раскопки в той части дороги, где только что выполнены ремонтные работы? А не в той, где они только планируются? – вспоминал экс-заммэра Костюков. – Техническое решение с закрытым способом укладки трубы, с моей точки зрения, было более профессионально и, к тому же, дешевле открытого способа. Даже если он очень удобен субподрядчику. Если бы начали копать со стороны улицы Аркадия Иванова, то генпорядчик (и федеральный бюджет) понес бы существенные издержки по восстановлению нарушенного благоустройства. При закрытом способе не надо было заново укладывать асфальтобетон, а надо было просто восстановить газон, который находился на территории одного из ТСЖ. Надо было согласовать с жилым домом, на территории которого этот участок располагается, возможность сделать траншею. И мы в течение дня урегулировали этот вопрос. Договорились, что субподрядчик будет аккуратно выполнять все работы – и воссоздаст газон в первозданном виде. И на следующий день «прокол» уже был готов.

Прокурора интересовал вопрос, докладывал ли заместитель мэра своему начальнику о результатах деятельности на этой территории?

- Да, я позвонил ему в тот же день, рассказал о ситуации и нашем решении, на что Иван Григорьевич мне ответил: «Это вопросы ваши, решайте их», - ответил Костюков.

Если что - расшифруют

Конечно, со стороны обвинения не обошлось без «сюрпризов», если можно так назвать расшифровку телефонного разговора зама с «боссом».

- Вы говорите Кляйну по телефону: «Водовод идет со стороны вашего завода»... Что вы имеете в виду под словом «вашего»?

Костюков снова добросовестно принялся было объяснять про трубу. Но прокурора интересовало другое: «Ваш завод» - это что такое?»

Экс-заместитель мэра не растерялся:

- Ну, Кляйн же в прошлом был директором этого завода. Я не имел в виду, что Иван Григорьевич сейчас там находится, что он работает там. Он был мэром города Томска.

Адвоката Андрея Гривцова интересовало, проявлял ли подобный интерес Кляйн к другим объектам города в похожих ситуациях?

- Конечно, - не раздумывая, ответил В.Костюков. - Каждый раз, когда мы укладывали новый асфальтобетон в рамках федерального проекта, и вдруг заходили для выполнения каких-то своих работ ремонтники, это очень негативно мэром воспринималось. В мэрии нам была поставлена задача: увязывать все работы ресурсоснабжающих организаций, все их раскопки, до того, как будет уложен новый асфальтобетон.

И еще вопрос адвоката:

- Изменение технологической схемы раскопок на ул.А.Иванова, ваш выезд на объект – это было связано с предоставлением «Томскому пиву» каких-то преимуществ?

- Нет, - был ответ.

- А ущерб изменение схемы кому-то причинило?

- Наоборот. Это я говорю как специалист-строитель. Если это многомиллионная дорога, то «прокол» открытым способом стоит около 200 тысяч рублей. Это не газон на место вернуть. То есть 50 метров заасфальтировать - одна цена, а восстановить бордюр с черноземом – совсем другой порядок цифр.

И наконец – обязательное, «коронное»:

- Эти работы каким-то образом затрагивали предприятие «Томское пиво»? - Нет.

Честно скажу: на этом заседании я испытала дискомфорт только в одном случае: когда зачитывалась расшифровка телефонного разговора двух представителей муниципального органа власти. При этом (удивительно!) разговор был подчинен абсолютно всем правилам русского языка. Он даже был без ненормативной лексики, хотя разговаривали двое мужчин, и дело касалось раскопок и трубы! Разговор как разговор – даже без ведомственных «секретиков».

Дискомфорт касался другого аспекта, и об этом аспекте не нужно забывать никому из сегодняшних представителей власти, муниципальной, в частности – от самой маленькой должности до самой большой. Мужики! (И женщины тоже!) Знайте: если что – все ваши «ходы» записаны. И когда понадобится – их «расшифруют»…

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