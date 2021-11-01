Коронавирус в Томске 1 ноября 2021 года – 241 зараженный зарегистрирован в регионе в понедельник

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 51 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 38 363, число умерших – 593. Фото: Ксения Высотина

За сутки 1 ноября в Томской области общее число заболевших составило 48 186 человек. За минувшие сутки был выявлен 241 новый случай заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 51 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 38 363, число умерших – 593.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 19,0 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,4.

В коечном фонде свободно 19,0 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,4. Графика: Yandex.ru

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 312,4.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С 8 ноября решением оперштаба введена проверка QR-кодов при посещении жителями заведений общественного питания; с 15 ноября – кинотеатров, театров, музеев, других мест массового пребывания людей. С 15 октября обязательна вакцинация медиков, учителей, сотрудников органов внутренних дел, госслужащих, работников сферы услуг и других социальных профессий.

В МСЧ «Строитель» вновь развернут «ковидарий»

В понедельник, 1 ноября, медико-санитарная часть «Строитель» вновь начала работу в качестве респираторного госпиталя для пациентов с COVID-19. Такое решение принял региональный оперативный штаб в связи с ростом заболеваемости.

- Сегодняшняя эпидситуация сложнее, чем была год назад, - отметила Алена Левко, вице-губернатор по социальной политике. – К примеру, 30 октября было зафиксировано максимальное количество выявленных случаев COVID-19 - 249. В последнюю неделю фиксируется рост заболеваний в Каргасокском, Парабельском, Зырянском районах, по-прежнему сложной остается ситуация в Томске и Томском районе.

В облздраве уточнили: в респираторный госпиталь на базе МСЧ «Строитель», рассчитанный на 75 коек, будут направляться на долечивание пациенты с пневмонией. Это позволит освободить места в других респираторных госпиталях.

Медико-санитарная часть «Строитель» вновь начала работу в качестве респираторного госпиталя для пациентов с COVID-19.

Сегодня на аппаратах кислородной поддержки находятся 195 пациентов, в прошлом году максимальное количество пациентов, одновременно получающих кислород с помощью кислородного концентратора, ИВЛ или НИВЛ, достигало 160.

По словам Алены Левко, помощь профильным пациентам МСЧ «Строитель» будет оказываться в соответствующих стационарных отделениях Северской клинической больницы Сибирского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства РФ и Томской областной клинической больницы. Поликлиническое отделение медико-санитарной части «Строитель» продолжит свою работу в обычном режиме.

Напомним, МСЧ «Строитель» была перепрофилирована под респираторный госпиталь в марте и сентябре 2020 года. За период работы специалисты пролечили здесь 809 пациентов с COVID-19 и 168 – с пневмонией и ОРВИ, было развернуто 85 коек.

Добавим, на сегодня в Томской области задействовано 3 293 койко-места для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией. Свободными остаются 19%.

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