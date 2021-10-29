Внук, проникший под видом врача в «красную зону» в МСЧ №2, чтобы ухаживать за больной бабушкой, рассказал почему он не может вернуться в Томск

Видеообращение Сергея, который три дня в роли врача ухаживал за бабушкой в красной зоне МСЧ №2. Фото: скриншот видео youtube-канала The Insider.

В пятницу, 29 октября, в соцсетях появилось видео, где тот самый внук, проникший под видом врача в «красную зону» в МСЧ №2 в Томске, рассказал о своем поступке. На сегодняшний день Сергей находится в Москве и утверждает, что против него началась информационная» война, его уволили с работы и ему страшно возвращаться в родной город.

- У меня с работой теперь хана: мне позвонил начальник и сказал, чтобы я на работу больше не выходил, потому что ему такие яркие личности не нужны, - говорит Сергей.

По словам томича, у него закончились деньги и ему три дня пришлось ночевать в подъезде в Москве.

- Мне очень обидно, что многие люди говорят, что все, что я сделал - ради хайпа. Я никому не вру! Мне даже предложили интервью с открытым лицом за 1 млн рублей, но я отказался. В Томске меня очень много людей знает, мне пиар не нужен, - говорит Сергей.

В Томске, говорит мужчина, его многие знают, так как он помогает пожилым людям - бесплатно оказывает им сварочные услуги на постоянной основе.

- До меня дошла информация, что по прилету в Томске меня планируют «снять» с самолета, - продолжает напуганный мужчина.

Некоторые государственные каналы накануне выпустили уже ряд сюжетов, в которых утверждают, что Сергей совершил этот поступок ради хайпа и денег, и бабушка на видео вовсе не его родственница. Также телевизионщики рассказали о судимостях Сергея.

- Это не совсем вранье. 11 лет назад у меня были две условные судимости, но они никак не связаны со здоровьем, с половой неприкосновенностью и с безопасностью какого-либо человека. Это все было по малолетке, в то время я жил в детдоме. Мне было на тот момент всего 15 лет. Я не скрывал этого, - говорит томич.

Сергей очень обеспокоен. За два часа до вылета в Томск он принял решение все-таки остаться в Москве. Он не может вернуться домой, потому что боится за себя. Но еще больше он переживает за свою бабушку, которая совсем одна, и никто ей не сможет помочь.

- Я боюсь, что местные власти начнут действовать через моих родных. Я боюсь за свою семью. Если меня посадят, то боюсь, что я оттуда уже не выйду.

Напомним, что вечером 27 октября общественность потрясло видео попавшее в соцсети. Томич прошел в реанимацию ковидного госпиталя МСЧ №2 под видом врача и снял на камеру, в каких ужасных условиях находится его бабушка: голодная, в грязных подгузниках, с необработанными пролежнями. С этим видео Сергей отравился в Москву на прием в СК РФ, где и пока решил остаться.

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