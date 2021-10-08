Дочь мэра Томска купила землю по рыночной цене и при отсутствии других желающих

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Как выяснилось в Советском районном суде на этой неделе, участки по ул.Пастера, один из которых приобрела дочь мэра Светлан Кляйн, особым интересом у покупателей не пользовались. Для установления этой истины были допрошены ряд важных свидетелей.

Ни сетей, ни коммуникаций

Открыл вчерашний судебный день бывший начальник департамента городского хозяйства администрации Томска Владимир Брюханцев. Владимир Николаевич – человек в Томске известный и уважаемый. Он в свое время возглавлял и томские «Теплосети», и «Томскводоканал». Поэтому его опыт в руководстве департаментом городского хозяйства, а буквально вчера в суде, был действительно на вес золота.

Брюханцев рассказал о том, каким образом его департамент согласовывал процедуру подготовки земельных участков к продаже. В частности, специалисты обращали внимание на наличие инженерных коммуникаций. Согласовывали сразу, если инженерных коммуникаций не было. Таким, например, был участок по ул.Пастера, 44/2 – тот самый, который приобрела дочь мэра С.И.Кляйн.

- Если будет установлено, что по участку, например, проходит ЛЭП, мы не согласуем такой участок никогда, - пояснил Владимир Брюханцев. – А на участке по ул.Пастера, 44/2 мы не установили никаких инженерных коммуникаций - ни сетей газоснабжения, ни водоснабжения, ни электроснабжения.

Без ущерба для казны

Наталья Бурова, начальник департамента по управлению муниципальной собственностью администрации г.Томска, подробно разъяснила процедуру подготовки земельного участка к торгам, а также механизм проведения оценки стоимости земельного участка. Как выяснилось, в 2016 году согласно Земельному кодексу РФ механизм был таков: если рыночная оценка участка ниже его кадастровой стоимости, то участок продается по рыночной цене. А в случае, если рыночная оценка выше кадастровой стоимости, тогда администрация города обязана продать участок по кадастровой стоимости.

При этом оценку земельного участка осуществляет независимая оценочная организация.

- В 2015 году была не очень большая активность по продажам земельных участков, - вспоминала на суде Наталья Николаевна. - По улице Пастера, в частности, мы несколько земельных участков продавали с торгов. Из 7 участков продали только один. Остальные отправили назад, в департамент архитектуры и градостроительства, для повторного рассмотрения.

По земельному участку по ул.Пастера, 44/2 рыночная цена была определена в 740 тысяч рублей. В результате участок был продан по кадастровой стоимости, как того требовало законодательство – за …738 тыс.428руб.40 копеек. Думаю, не только журналисты подумали, что ослышались. Но да, так бывает: иногда рыночная цена и кадастровая стоимость почти совпадают.

Наталья Бурова подтвердила характеристику земельного участка, приобретенного дочерью градоначальника, о чем уже не раз слышал суд. Помимо отсутствия коммуникаций и подъездных путей, там имеется специфический рельеф. Перепады рельефа составляют 2-3 метра, а на границе участка – овраг в 6 метров глубиной. Поэтому на вопрос, был ли нанесен вред бюджету города при продаже земельного участка по Пастера,44/2, Наталья Николаевна ответила сразу, не раздумывая:

- Участок был продан по той цене, которая была регламентирована законом. Поэтому вред казне нанесен не был.

Подходы к оценке

У начальника департамента по управлению муниципальной собственностью нет сомнений и в профессионализме оценщика. С ним суд тоже познакомился в процессе заседания. Юлия Доценко – индивидуальный предприниматель в сфере оценки недвижимости, оценщик с 20-летним стажем. Она рассказала суду о профессиональных подходах и тонкостях работы оценщика. Оценка земельных участков по ул.Пастера, к примеру, производилась методом сравнительного подхода, когда оценщик подбирает аналогичные объекты и сравнивает их, определяя цену нужного объекта.

- В данном случае мы брали два аналога - этого достаточно, чтобы выяснить рыночную стоимость. Аналоги всегда подбираются по основным показателям объекта оценки, - открывала суду профессиональные секреты оценщик. - Это местоположение, вид разрешенного использования и так далее. В данном случае к участку не подведено никаких коммуникаций, имеются перепады рельефа. Чтобы дать оценку рыночной стоимости участка на Пастера, 44/2, надо было найти похожий участок, тоже на улице Пастера.

Суд выяснил также, что аналоги отличаются по наличию коммуникаций. Если аналог – лучше, оценщик делает корректировку на уменьшение цены. В общем, все логично. Поэтому и прокурор задавал свои вопросы несколько дежурно, и адвокаты не выказывали особой активности, и журналисты скучали в отсутствии сенсаций.

Однако кажущаяся рутина прошедшего судебного процесса на самом деле еще один шаг на пути к поиску истины. Так что никто из участников заседания не был в обиде за вчерашнюю скуку в суде. Даже журналисты.