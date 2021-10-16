Вопрос привычки, или Как разрешить конфликт интересов

В Советском районном суде показания по делу И.Кляйна дал Алексей Костецкий, в прошлом – глава департамента правового обеспечении администрации Томска, а нынче – заместитель директора ООО «Томскстройзаказчик». Фото: Валерий Доронин

В Советском районном суде показания по делу И.Кляйна дал Алексей Костецкий, в прошлом – глава департамента правового обеспечении администрации Томска, а нынче – заместитель директора ООО «Томскстройзаказчик».

«Комиссия – это чемодан без ручки»

Алексей Иванович – человек многоопытный. Во-первых, он юрист, во-вторых, о жизни мэрии в 2015, а также 2016 и 2017 годах, знает хорошо. И еще, что немаловажно, имеет свое мнение на сложные вопросы. В том числе, и на вопросы суда.

Суд в пятницу, 15 октября, интересовало, в частности, его мнение о комиссии по предоставлению земельных участков. Как так получилось, что с 1 марта 2015 года деятельность комиссии была фактически упразднена в связи с изменениями в Земельном кодексе РФ, а в Томской мэрии ее работа не подверглась даже минимальной корректировке?

- Эта комиссия была создана в 2011 году, - пояснил суду Костецкий, - и до внесения изменений в Земельный кодекс она имела какой-то смысл, а потом стала просто как чемодан без ручки. В том смысле, что нести тяжело, а выбросить жалко. После 1 марта 2015 года рассмотрение вопросов на комиссии было не вопросом права, а вопросом привычки.

После этих его слов получалось, что кипучая работа департамента архитектуры и градостроительства под руководством уважаемой Анны Касперович по рассмотрению заявления дочери мэра на комиссии задним числом – это ни что иное, как фарс? «ИБД», как говорили когда-то? Имитация бурной деятельности?

Мэр И.Кляйн задал бывшему «главному юристу мэрии» А.Костецкому несколько вопросов. А начал диалог с ним как раз с комиссии.

- Алексей Иванович, я спросил Анну Александровну Касперович вчера, для чего нужна была комиссия по предоставлению земельных участков после 15 марта 2015 года, если с 1 марта Земельный кодекс четко указал на отсутствие в ней необходимости. Касперович сказала, что это была задача департамента правового обеспечения - следить за меняющимися законами. И готовить соответствующие распоряжения. Так почему работа комиссии не была скорректирована?

- У комиссии есть председатель, - по-джентльменски лаконично ответил Костецкий. - Председатель и должен знать полномочия комиссии. Это его функционал.

И хотя фамилии Касперович из его уст не прозвучало, все поняли, о ком идет речь.

Если сын к отцу пришел…

Кляйн также хотел знать ответы на другие вопросы.

- Алексей Иванович, подписывая постановления в 2015, 2016 годах, в том числе о продаже земельного участка Кляйн Светлане Ивановне, я действовал в рамках полномочий?

- Да.

- За период нашей совместной работы я давал вам хоть одно незаконное указание, касающиеся моей семьи, завода «Томское пиво», меня лично?

- Нет, не было такого.

- Я вчера задавал этот вопрос Анне Александровне, сегодня вам хочу задать. Чьей обязанностью является подготовка схемы земельного участка при подготовке к процедуре предварительного согласования?

- Закон говорит, что орган местного самоуправления обязан готовить схему, иное законом не предусмотрено.

Прокурора в свою очередь интересовала тема подготовки земельного участка к торгам. Приостанавливался ли процесс по подготовке администрацией города земельного участка к торгам, если поступило заявление гражданина о предварительном согласовании данного участка?

- Это вопрос решается по усмотрению администрации, - разъяснил Костецкий. - У нас был печальный опыт, когда по 20 участков не продавалось, не знали, что с ними делать, а затраты уже понесены. Всегда можно и нужно было принять решение пойти навстречу гражданину, который изъявил желание купить этот участок по кадастровой цене. Которая, кстати, чаще всего является и рыночной. Так что эту процедуру можно было приостановить, запустив другую процедуру - процедуру предварительного согласования.

Алексей Костецкий, приводя примеры в суде, посетовал, что очень часто законодательство не дает внятного трактования какой-либо коллизии. Взять тот же конфликт интересов: в муниципальных образованиях в 2015, 2016 годах это была актуальная тема! По словам Костецкого, куда только их правовой департамент тогда не обращался за разъяснениями… Вплоть до администрации Президента. И внятных ответов, увы, не получали.

В этом месте свидетельских показаний оживился судья:

- Вы сами сказали про конфликт интересов. А действительно, вот, например, сын (или дочь) приходит к должностному лицу и говорит: папа, помоги мне с земельным участком! И что делать? Как не порадеть родному человечку?

Костецкий разъяснил, что только после 2017 года этот вопрос был наконец отрегулирован законодательством.

- Теперь, чтобы не ущемить права гражданина, желающего приобрести земельный участок, такие документы подписывает не «папа», а иное уполномоченное лицо. Чтобы первому лицу спать спокойно.

С этим постулатом судья согласился сразу:

- Спать спокойно – это хорошо!