Начало недели в регионе будет очень жарким Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Погодные порталы уточнили прогноз на неделю с 3 по 9 августа в Томской области. По информации сервиса «Яндекс. Погода», начало недели будет очень жарким. В понедельник, 3 августа, вторник, 4 августа, и среду, 5 августа, температура воздуха в регионе составит от +21 до +31 градуса.

В четверг, 6 числа, станет прохладнее, столбики термометров поднимутся до +24°С.

В пятницу, 7 августа, также ожидается +24 градуса.

Прогноз на субботу, 8 августа, +21°С.

В воскресенье, 9 августа, в дневные часы в Томске и области температура воздуха составит +19 градусов. Дожди разной степени интенсивности ожидаются каждый день.

Обильные осадки в регионе ожидаются со вторника, 4 августа. Фото: Марина Лукина

Другой погодный сервис «Гисметео» сообщил, что жара в регионе ожидается с понедельника, 3 августа, по четверг, 6 августа, включительно. Температура воздуха составит от +27 до +29 градусов.

В пятницу, 7 августа, похолодает до +22°С. В выходные дни столбики термометров будут подниматься до +19, +20 градусов. Осадки сервис прогнозирует во все дни, кроме понедельника, 3 августа.

Синоптики предупредили о шквалистом ветре в регионе Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС опубликовали предварительный прогноз погоды до среды, 5 августа. Метеорологи предупреждают о сильной жаре. 4 августа в регионе ожидается +32 градуса, 5 августа воздух прогреется до +30 градусов. В период с 4 по 6 августа в регионе возможны шквалистый ветер и интенсивные осадки: ливни и град.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Православные томичи в августе отметят 3 Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый

Матери-одиночке из Томской области вернули похищенные мошенниками сбережения

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru