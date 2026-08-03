Матери-одиночке из Томской области вернули похищенные мошенниками сбережения

В рамках расследования уголовного дела было установлено, что 150 тысяч рублей поступили на счет жительницы Владимирской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Матери-одиночке из Молчановского района вернули похищенные телефонными мошенниками деньги. Прокуратура Томской области 3 августа сообщила, что в феврале 2023 года женщина поддалась уговорам аферистов и вложила свои сбережения в несуществующие операции на финансовой бирже. После того, как деньги ушли, мошенники престали выходить на связь. Женщина обратилась за помощью в прокуратуру района.

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве было установлено, что 150 тысяч рублей поступили на счет жительницы Владимирской области.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с владелицы банковского счета неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Суд иск удовлетворил. Жительнице Молчановского района выплатили 203 тысячи рублей.

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