Метнула нож в ответ на замечание: томичка тяжело ранила любимого, возмутившегося холодным обедом

Выяснилось, что ранее не судимая 54-летняя женщина владеет техникой метания ножей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Замечание, которое 61-летний томич сделал своей 54-летней возлюбленной, привело к возбуждению уголовного дела. Как сообщили «КП-Томск» в региональной прокуратуре 4 августа, инцидент произошел во время застолья в июне 2026 года.

Пара обедала, на столе присутствовали спиртные напитки. Мужчина упрекнул даму сердца в том, что еда плохо подогрета. Женщина рассердилась и с силой бросила лежавший на столе нож в своего друга. Получены травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Как уточнили в надзорном ведомстве изданию, ранее не судимая томичка является почти профессиональной метательницей.

«Из показаний обвиняемой стало известно, что ее отец служил разведчиком и в свое время обучил дочь навыкам метания ножей», — пояснил «Комсомольской правде — Томск» представитель облпрокуратуры.

Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Прокуратура Кировского района Томска уже утвердила обвинительное заключение.

Обвинительное заключение утвердили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фото: прокуратура Томской области

В ходе следствия фигурантка признала свою вину. Агрессивной сибирячке грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Кировский райсуд для рассмотрения по существу.

Ранее «КП-Томск» рассказала, что получившему травму второкласснику выплатят компенсацию 30 тысяч рублей.

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